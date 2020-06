Evento de Trump calificad de "peligroso" durante pandemia

les sirvieron de pretexto. Si estaba bien que decenas de miles de personas marcharan en las calles para exigir justicia racial, ¿por qué Trump no puede reunir a sus seguidores?

LA EXENCIí“N

La campaña de Trump, consciente del riesgo, ha intentado protegerse de demandas con documentos de exención en su sitio de registro en línea.

Al dar clic abajo, reconoces que existe un inherente riesgo de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde hay personas presentes, la campaña advirtió a quienes se registraron para el evento. Al asistir al evento, tú y cualquier invitado voluntariamente reconocen los riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y están de acuerdo en no hacer a Donald J. Trump for President Inc. responsable de enfermedad o lesión.

Johnson reportó desde el estado de Washington.