Ava DuVernay se une a Junta de Gobernadores de la Academia

La cineasta Ava DuVernay fue seleccionada para la Junta de Gobernadores de la academia de cine por primera vez.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles a sus nuevos miembros, que incluyen a la realizadora de Selma ("Selma: el poder de un sueño"), la productora de A Star is Born ("Nace una estrella") Lynette Howell Taylor y la directora de casting Debra Zane. La academia ha incrementado el número de mujeres y minorías en la junta.

Los gobernadores en funciones reelegidos incluyen a Whoopi Goldberg, el guionista de Dolemite Is My Name ("Dolemite") Larry Karaszewski y el director ejecutivo de Participant Media David Linde, entre otros.

La organización que otorga los premios Oscar dijo que el número de mujeres en la junta de 54 personas pasó de 25 a 26 y el de personas de color de 11 a 12.

La Junta de Gobernadores representa a cada una de las 17 ramas de la academia y trabaja para establecer la estrategia de la organización, finanzas y cumplimiento de su misión.

DuVernay, quien fue nominada al Oscar por su documental 13th ("Enmienda XIII"), ha sido integrante activa y vocal de la academia de cine por años. Recientemente respaldó la afirmación de David Oyelowo de que miembros de la academia amenazaron con aplastar los chances de premios para Selma en 2014 luego que usaron camisetas con las palabras I Can™t Breathe (No puedo respirar) para el estreno del filme en Nueva York en honor a Eric Garner.

La academia condenó en Twitter las amenazas escribiendo: Ava & David, los escuchamos. Inaceptable. Estamos comprometidos con el progreso.

Los Oscar este año enfrentan retos sin precedentes como resultado de la pandemia. En abril, más de un mes después de que los cines cerraron y muchos festivales se cancelaran como medidas de precaución, la Academia anunció requisitos de elegibilidad revisados para este año que permiten que cintas estrenadas en servicios de streaming sean consideradas para los Oscar.

El presidente de la Academia David Rubin y la directora ejecutiva Dawn Hudson dijeron a la AP en ese momento que su respuesta al COVID-19 seguirá siendo flexible. No se ha tomado una decisión sobre los planes para los Premios de los Gobernadores, que se entregan anualmente en el otoño boreal en Los íngeles. Y de momento la 93ra edición de los Premios de la Academia sigue en pie para el 28 de febrero de 2021 en Los íngeles.