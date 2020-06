Guatemala: piden justicia por linchamiento de guía maya

vecinos de la comunidad discutían qué se haría con el guía espiritual maya.

Mi tío levantó sus manos tres veces al cielo y dijo: ˜Dios sabe que no hice nada, perdónenme señores, yo no hice nada, yo no estoy haciendo nada™, asegura Valle que dijo su tío ante la comunidad, donde afirma que algunas personas gritaban ¡préndanle fuego!.

Él no hacía brujería. Yo dije que no era brujo, pero la gente me decía a vos también te vamos a quemar, yo les pedí que no lo quemaran, pero le prendieron el fuego, aseguró Valle.

Tz™ules Sunun, una mujer guía espíritual maya Q™eqchi™, dijo al respecto: nos sentimos tristes porque todavía hay un resentimiento racista que nos llaman brujos, somo personas que tenemos grandes conocimientos.

Estoy muy triste porque a mi paisano lo asesinaron brutalmente. Si amamos a Dios, si amamos al Ajaw, tengamos respeto por las diferentes prácticas, hermanos, agregó.