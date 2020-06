Coronavirus: allanan palacio de gobernador de Pará en Brasil

La Policía Federal brasileña allanó el miércoles el palacio de gobierno del estado de Pará, en el norte del país, por un supuesto fraude en la compra de respiradores para tratar a pacientes con COVID-19.

La orden de búsqueda fue solicitada por un ministro del Supremo Tribunal de Justicia en el marco de una operación que incluye 23 allanamientos en siete estados.

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, es el segundo jefe estatal alcanzado por una investigación por el presunto desvío de recursos destinados a tratamientos médicos durante la pandemia.

El fraude se habría producido mediante un contrato millonario de compra de respiradores que no pasó por una licitación, explicó la policía federal en una nota.

El juez que ordenó los allanamientos dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Pará y de otras seis personas que contendrían en total unos cinco millones de dólares.

El Ministerio Público Federal dijo que existen indicios de que el empresario favorecido con el contrato tiene una relación cercana con Barbalho y que el gobernador sabía de antemano que los ventiladores, que acabaron siendo inservibles para el tratamiento del COVID-19, serían inadecuados.

La mitad fue pagada a la empresa proveedora de forma anticipada, considerando que los respiradores además de sufrir atraso en la entrega eran de un modelo diferente al contratado e inservibles para el tratamiento del COVID-19, dijo la policía.

Los delitos investigados son lavado de dinero y corrupción activa y pasiva, entre otros.

Estoy tranquilo y a disposición para cualquier esclarecimiento. Actué a tiempo para evitar daños al erario público, ya que los recursos fueron devueltos a los cofres del Estado, dijo Barbalho en Twitter. No soy amigo del empresario y, obviamente, no sabía que los respiradores no funcionarían.

La Gobernación de Pará dijo en una nota enviada a The Associated Press que presentó una acción en la justicia para ser resarcida económicamente por los daños.

Pará es el cuarto estado brasileño más golpeado por el coronavirus, con cerca de 59.000 casos confirmados y al menos 3.800 muertos, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Salud brasileño.

La policía brasileña ya había allanado el 26 de mayo la residencia del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por supuestos desvíos de dinero público en la construcción de hospitales de campaña. El gobernador de Río prometió ocho hospitales de campaña para atender la crisis sanitaria pero sólo inauguró a tiempo uno en las inmediaciones del estadio Maracaná. Witzel negó haber cometido cualquier delito y dijo que se trataba de un acto de persecución política.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro decidió cambiar la jefatura de la policía en abril, generando sospechas de intervención política en la fuerza, según denunció públicamente el exministro de Justicia, Sergio Moro.

Mientras sea presidente habrá muchas operaciones más, había dicho Bolsonaro luego del allanamiento a la residencia de Witzel.

Brasil es el país de Latinoamérica con más casos de coronavirus: más de 739.500 infectados y al menos 38.400 muertos.