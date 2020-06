¿Qué hace que uno sea patriota? Lee tiene algunas respuestas

¡mentira (grosería)!

Willmott y Lee incluyeron escenas documentales en el guion, pero una vez en la sala de edición, Lee a menudo se inspiró y agregó más. Eso incluye a Crispus Attucks, un afroestadounidense asesinado en la Masacre de Boston, y el primer estadounidense de cualquier raza en morir durante la Revolución.

Sólo le interesa ir al pasado para mostrar el presente, dijo Willmott, quien también enseña cine en la Universidad de Kansas. Nos guste o no, mucha gente aprende historia de las películas, si es que aprende algo. Así que esta es una oportunidad para corregir la historia.

En flashbacks, Da 5 Bloods captura la paradoja de ser un soldado negro luchando por Estados Unidos cuando el movimiento por los derechos civiles sacudía con furia al país. En lo profundo de la selva vietnamita, estos hombres escuchan una transmisión de radio que reporta el asesinato de Martin Luther King Jr.

Ningún personaje encarna mejor ese doloroso conflicto que el veterano interpretado por Lindo. Su personaje se ha convertido en simpatizante de Trump y lleva una gorra de Make American Great Again. En un principio Lindo rechaza la idea; sólo un 8% de los afroestadounidenses votaron por Trump. Le dije a Spike, ˜soy padre, no quiero que mi hijo vea eso™, dijo Lindo. Pero al final lo entendió como un resultado de la traición de su país.

Estos tipos regresaron y experimentaron lo mismos problemas que los negros regulares, a excepción de que tenían la carga adicional de haber vivido una experiencia horrible en Vietnam, dijo Willmott. Tu negrura pesaba más que tu servicio o cualquier otro elemento de tu vida.

Para Lee, agregar a Trump también era un albur irresistible.

Me parece adecuado que el Agente Naranja aparezca en una película sobre Vietnam, dijo Lee. Mi madre me dijo cuando era muy chico: la gente negra no es un grupo monolítico. Él es uno de esos pocos negros que se embriagó tomando Kool-Aid naranja con cinco cucharadas de azúcar.

