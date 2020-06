Ministro alemán advierte a Israel sobre anexiones

semanas antes de la intención israelí de extender su soberanía a los asentamientos en Cisjordania, una medida acorde con el controvertido plan para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump.

Maas dijo en conferencia de prensa que Alemania y la Unión Europea buscan el diálogo con Israel, pero aclaró que Europa considera la anexión incompatible con el derecho internacional.

No he puesto condiciones. En la UE estamos de acuerdo en que buscamos el diálogo. Hoy estoy en Israel para que me informen sobre los planes del nuevo gobierno, dijo Maas.

Los planes de anexión han recibido duras críticas de Alemania y otros aliados estrechos de Israel, los que dicen que una reforma unilateral del mapa del Medio Oriente sería el fin de cualquier esperanza de crear un estado palestino y llegar a un acuerdo de dos estados.

Mucha gente en Israel, y también en la Unión Europea, está preocupada por los sucesos en curso en el proceso de paz de Medio Oriente y los posibles planes de anexión, dijo el canciller antes de su partida hacia la región. Alemania sigue comprometida con el objetivo de una solución negociada de dos estados. Hablaremos sobre ello y yo destacaré que estamos dispuestos a apoyar las iniciativas para reanudar las conversaciones entre israelíes y palestinos.

Alemania, un factor crucial en las relaciones europeas, asumirá la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, así como la del Consejo de Seguridad de la ONU, el mes próximo.

Después de reunirse con el canciller israelí Gabi Ashkenazi, Maas preveía mantener conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz. Posteriormente viajará a Jordania para reunirse con su contraparte ahí y mantener una conferencia a la distancia con líderes palestinos.