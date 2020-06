Guatemala: detenidos por linchamiento de guía espiritual

quien acusó a Cho Ché de haberle ordenado bajo amenazas hacer brujería en la tumba de Pop.

La comunidad hizo una especie de careo entre Ramírez Chub y Cho Ché, en la que el primero lo acusó. Y aunque al parecer el guía negó la acusación y lo enfrentó, los familiares del fallecido llevaron gasolina y le prendieron fuego.

Él no hacía brujería. Yo dije que no era brujo, pero la gente me decía a vos también te vamos a quemar, yo les pedí que no lo quemaran, pero le prendieron el fuego, aseguró Valle a la AP.

Choc Ché, de 55 años, era un científico maya, dijo Mónica Berger, antropóloga médica de la Universidad del Valle de Guatemala, quién lo conoció y lo llamaba Abuelo Domingo. Agregó que era parte de la Asociación de Concejos de Guías Espirituales Releb™Aal Saq™E con la que trabajaba en temas de medicina natural.

El guía espiritual participaba en varios proyectos de investigación científica sobre medicina maya para la elaboración de documentos y libros que acrediten el conocimiento ancestral maya de las medicinas naturales en colaboración con universidades de Suiza e Inglaterra, dijo Berger.

Según Berger, Choc Ché era una especie de terapeuta experto en medicina natural que hacía caminatas por los bosques en busca de medicina natural, pero por el coronavirus se suspendieron las caminatas y el trabajo de campo.

Haberlo asesinado es como que hubieran quemado una biblioteca", dijo la antropóloga.

La Procuraduría de Derechos Humanos dijo que solicitó a la Policía Nacional Civil y al gobernador departamental de Petén protección para la familia de Choc Ché, que ha recibido amenazas.