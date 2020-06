Brasil: ministro explica cambios en información de COVID-19

El ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazuello, se presentó el martes ante una comisión de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por los cambios en la difusión de datos del COVID-19 luego de que el gobierno enfrentara una ola de críticas por haber eliminado la cifra total de muertes y contagiados en los boletines diarios.

Pazuello explicó que las omisiones en los últimos días se debieron a ajustes y a un nuevo modelo de datos que presentará el ministerio, según explicó a Diputados.

La intención es 100% transparencia y datos para todo el mundo, aseguró Pazuello, que debió responder a las críticas. El ministro prometió que en 48 horas volverán a presentarse tablas con datos más completos y curvas epidemiológicas para cada región y estado del país. Un juez de la Corte suprema brasileña ordenó en la noche del lunes al Ministerio de Salud que restablezca la publicación de datos epidemiológicos completos sobre el nuevo coronavirus como lo venía haciendo hasta la semana pasada. El ministerio dejó de publicar las cifras totales de muertes e infectados el viernes, un día después de que el país alcanzó el récord de muertes diarias con 1.473 en un día.

El juez Alexandre de Moraes, quien firmó la decisión, destacó que el Estado tiene la obligación de proporcionar la información necesaria a la sociedad. Moraes resaltó además que la situación de gravedad causada por la pandemia, que ha dejado más de 37.100 muertos en Brasil, exige transparencia para poder orientar las políticas públicas contra la enfermedad.

La gravedad de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19 exige de las autoridades brasileñas la efectivización concreta de la protección a la salud pública, con la adopción de todas las medidas posibles para apoyar a las actividades del sistema único de salud, dijo el juez en la decisión.

El ministerio aseguró que pese a los cambios en la página principal de internet sobre el COVID-19, las informaciones siempre estuvieron disponibles en otro sitio de datos de salud. La asesoría de comunicación del ministerio aseguró que analizará la decisión judicial de Moraes y tomará las medidas correspondientes, dijo en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

El cambio en la presentación de los datos, sumado al atraso en la publicación de los boletines epidemiológicos, generó una ola de críticas y repercusiones negativas que llegaron incluso a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomendamos que se sigan reportando los datos de todos los países porque eso nos permite y permite a los propios gobiernos tener una clara visión de lo que está pasando, dijo el martes Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de Salud consultado sobre la polémica en Brasil.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, había criticado más temprano a la OMS. Araújo citó, entre otros puntos, las discusiones por el origen del virus y la posibilidad de transmisión a través de asintomáticos. En todos esos aspectos la OMS fue y volvió más de una vez. Eso nos causa mucha preocupación.

Luego de la repercusión negativa, un alto funcionario del Ministerio de Salud dijo a periodistas la víspera que se restablecerá el número de muertes acumuladas en la página de internet del organismo pero con cambios en la metodología sobre cómo se presentan los reportes.

El ministro explicó que comenzarán a ser sumadas las muertes por fecha de ocurrencia y no por fecha de registro. Los datos sumados puros no eran suficientes para los gestores, aseguró. No eran datos fidedignos para mi visión de análisis.

La Corte intervino luego de que tres partidos opositores presentaron una demanda alegando que el ministerio habría alterado de modo injustificable los datos referentes al nuevo coronavirus sin presentar datos acumulados.

Más temprano, Pazuello había defendido la nueva metodología. "Ahora tenemos condiciones de analizar la progresión de datos todos los días y todas las semanas epidemiológicas. Es la mejor herramienta que podríamos haber desarrollado. Cuando eso sea de conocimiento público y las personas y el periodismo lo comprendan, volveremos a la normalidad en relación a esa discusión, dijo el ministro en la residencia presidencial de la Alvorada.

El ministro destacó que las regiones norte, noreste y las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro están en la etapa final del pasaje de la pandemia, a medida que el virus prolifera hacia ciudades del interior de esos estados.

”””- La periodista de AP Gisela Salomon colaboró con este despacho desde Miami.