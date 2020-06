Aún junto a la reina, el príncipe Felipe celebra sus 99 años

Carlos, el príncipe de Gales y heredero al trono; Ana, Andrés y Eduardo; ocho nietos que incluyen al príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, y Enrique; y ocho nietos.

Para cuando se retiró de la vida pública, Felipe era patrocinador, presidente o miembro de más de 780 organizaciones, muchas de ellas caritativas. Había dado 5.496 discursos, escrito 14 libros y realizado 637 visitas solo al extranjero, además de cientos de viajes acompañando a la reina.

Creo que probablemente mucha gente no sabe lo que él ha hecho porque a él no le gusta la adulación, dijo Ingrid Seward, editora de la revista Majesty. No le gusta la fama. Simplemente hace buenas migas de ella.

Para muchos, Felipe ha sido el hombre, un paso o dos detrás de la reina, que contaba chistes subidos de tono y ocasionalmente encabezaba titulares por ser un poco inapropiado.

Y no está libre de polémica. Recién llegadas a la Casa de Windsor, como la difunta princesa Diana y la esposa del príncipe Andrés, la duquesa de York Sarah Ferguson, tuvieron choques con él, según reportes.

Pero Seward dijo que los desacuerdos surgieron del sentido de deber de Felipe con la monarquía como institución.

Es, después de todo, un hombre que renunció a su propia independencia y una prometedora carrera naval para casarse con la futura reina en un momento en que la familia real todavía se recuperaba de la abdicación del rey Eduardo VIII una década atrás. El padre de Isabel sólo llegó a ser rey porque su hermano mayor, más tarde conocido como el duque de Windsor, se negó a gobernar sin la divorciada estadounidense con la que se casó, una decisión que algunos vieron como una forma de eludir sus responsabilidades con la nación.

Pero Seward dijo que las contribuciones de Felipe a la monarquía han sido profundas. Se dice que modernizó la Casa de Windsor entre bambalinas, hizo rentables las propiedades reales y fue un formidable defensor de la monarquía.

Creo que él moldeó el reinado de la reina muy sutilmente, y la gente realmente no sabe lo que él ha hecho³, dijo. Así que ha logrado hacer cosas sin que se note, que es lo que él quiere.

La periodista de AP Hilary Fox contribuyó a este despacho.