Público internacional refuta mito sobre producciones negras

hogares que vieron al menos dos minutos de un programa. Netflix rechazó proporcionar rankings generales de sus programas.

Los lugares donde se encuentran los espectadores de proyectos encabezados por talento de color varían. When They See Us fue más popular en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, así como ífrica. American Son tuvo mejor teleaudiencia en Francia, ífrica, México y otros países de Latinoamérica.

Si piensas en el mercado global, ¿cómo se ve el resto del mundo? El resto del mundo se ve como la diversidad de Estados Unidos. No se ve como Europa, dijo Darnell Hunt, profesor de la Universidad de California, Los Angeles, y autor principal de una investigación anual sobre diversidad y rentabilidad. El resto de esto es ífrica, es Asia, es Australia, todos estos otros países que lucen como los grupos minoritarios de Estados Unidos.

Kenya Barris, creador de la comedia de ABC black-ish y de la nueva comedia de Netflix #blackAF, notó estas grandes diferencias con el estreno de 2017 de la película Girls Trip, que coescribió. Fue un éxito en la taquilla estadounidense, dodne recaudó 115 millones de dólares, pero sólo facturó 25 millones a nivel internacional, lo que Barris atribuyó a la falta de apoyo.

El resultado es distinto cuando un programa de televisión como black-ish es ampliamente visto.

Estaba en Inglaterra y le di al mesero mi tarjeta (de crédito) y dijo ˜Dios mío, ¿eres Kenya Barris? Me encanta tu programa™. Quedé en shock, dijo el guionista y productor.

Los estudios y otros que se resistan a la inclusión enfrentan una sentencia de muerte mientras nuevos espacios como Netflix abren sus puertas, dijo DuVernay.

Ahora hay una forma de decir, ˜no voy a lidiar con el trauma de esta mentira que maniata mi trabajo™, dijo. Voy a hacer obras donde sean bien recibidas y donde sean ampliamente compartidas.

