Williams y Morricone recibirán Premio Princesa de Asturias

Los compositores John Williams y Ennio Morricone serán homenajeados con Premios Princesa de Asturias por sus respectivos trabajos para el cine.

El jurado que otorga estos reconocimientos dijo el viernes que el músico estadounidense y el italiano han enriquecido cientos de películas con su talento.

Mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood. Si hay algo que tiene en común la extensa y variadísima obra de ambos compositores es su deslumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras, señaló el jurado en su decisión.

Williams, de 88 años, ha compuesto las bandas sonoras de Star Wars (La guerra de las galaxias), Jaws (Tiburón), Indiana Jones y las tres primeras de películas de Harry Potter.

Morricone, de 91 años, ha creado a lo largo de siete décadas más de 400 partituras para producciones de cine y televisión que incluyen The Untouchables ("Los intocables") y más recientemente The Hateful Eight ("Los 8 más odiados"), de Quentin Tarantino.

Williams y Morricone muestran un dominio absoluto tanto de la composición como de la narrativa, aunando emoción, tensión y lirismo al servicio de las imágenes cinematográficas", destacó el jurado presidido por Miguel Zugaza Miranda y que incluyó entre sus miembros al exintegrante de Mecano José María Cano.

Sus creaciones llegan incluso a transformarlas y trascenderlas, sosteniéndose por sí mismas como magníficas obras sinfónicas que se encuentran entre el repertorio habitual de las grandes orquestas, añadió.

El premio de 50.000 euros (56.700 dólares) se entrega anualmente en ocho categorías de las artes, ciencias sociales y el deporte. Lo otorga la Fundación Princesa de Asturias, que lleva el nombre de la princesa Leonor, heredera al trono de España.

La ceremonia de premiación suele celebrarse a final de año en Oviedo, en el norte del país.