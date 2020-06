NYT: Artículo del senador Cotton no cumplía con estándares

En un embarazoso cambio de parecer, The New York Times afirmó el jueves que un artículo de opinión que publicó del senador federal Tom Cotton defendiendo el uso de soldados para aplacar las protestas en todo el país contra el maltrato policial a los afroestadounidenses no cumplía con sus estándares.

El texto de Cotton, titulado Desplieguen a los soldados y publicado por primera vez el miércoles en la noche en la edición digital, causó una revuelta entre periodistas del diario, y hubo quienes dijeron que puso en peligro a los empleados de raza negra. Algunos trabajadores del periódico se reportaron enfermos el jueves en protesta.

El Times dijo en un comunicado que debido a un proceso editorial apresurado publicó un artículo que no estaba a la altura de sus estándares.

Cotton se mofó del periódico en Twitter la noche del jueves, acusándolo de rendirse ante la muchedumbre irreflexiva y pretenciosa de estar preocupada por cuestiones raciales.

El artículo del senador republicano continuaba el jueves en la noche en la página de internet del periódico. El Times dijo que aún estaba sopesando si la columna será rectificada o qué escribir en una nota adjunta del editor.

Horas antes, el director del Times, A.G. Sulzberger, y el editor de la página editorial James Bennet defendieron la publicación del texto con el argumento de que consideran importante discutir ideas controvertidas en un foro público en lugar de mantenerlas en silencio.

Sin embargo, el diario informó que, posteriormente, Bennet reveló que no había leído el artículo de Cotton antes de publicarlo.

En consecuencia, estamos planeando examinar cambios a corto y largo plazo a las páginas de opinión, incluyendo ampliar su operación de verificación de hechos y reducir la publicación de este tipo de contenidos escritos por colaboradores externos, dijo el Times en su comunicado.

Cotton apoyó en su columna la exhortación del presidente Donald Trump a que se envíen soldados para detener la violencia vinculada con las protestas contra el trato policial a las minorías. El legislador denunció a los delincuentes nihilistas por los saqueos y a los radicales de izquierda como Antifa infiltrados en las marchas de protesta a fin de aprovechar la muerte de (George) Floyd para sus propios fines anarquistas.

Sin embargo, se hizo notar en línea que un texto noticioso del Times publicado el 1 de junio decía que comentaristas conservadores están afirmando con pocas pruebas que Antifa, el movimiento activista antifascista de extrema izquierda coordina los disturbios y los saqueos.

Entre los periodistas del Times que protestaron contra la publicación del artículo de Cotton figuró Nikole Hannah-Jones, que el mes pasado ganó un Premio Pulitzer por su artículo de revista The 1619 Proyect, el cual versa sobre los afroestadounidenses desde el primer arribo de esclavos al país.

Como mujer afroestadounidense, como periodista, estoy profundamente avergonzada de que hayamos publicado esto, dijo Hannah-Jones en un tuit.

El artículo de Cotton fue publicado en la edición digital dos días después de que una manifestación pacífica afuera de la Casa Blanca fuera disuelta con gas lacrimógeno y granadas de humo para que Trump pudiera ir a sacarse una foto afuera de una iglesia cercana.

___

La periodista Tali Arbel contribuyó a este despacho en Nueva York.