La canciller alemana Merkel niega buscar quinto mandato

La canciller alemana Angela Merkel rechazó contundentemente el jueves las insinuaciones de que podría buscar un quinto mandato.

La popularidad de su partido Unión Demócrata Cristiana, de centro-derecha, ha subido desde el inicio de la pandemia de coronavirus, beneficiándose de la respuesta que ha dado a la crisis de salud. Alemania ha escapado de las altas tasas de mortalidad registradas en otras partes de Europa, al tiempo que ha evitado las duras medidas de confinamiento implementadas en muchas otras naciones.

El liderazgo de Merkel también se ha ganado los aplausos después de dos años en los que su coalición gobernante se había visto empañada por disputas.

El mes pasado, el ministro del Interior Horst Seehoger, un aliado conservador que ha discutido con Merkel en el pasado en torno a las políticas migratorias, dijo que había escuchado hablar sobre un quinto mandato de la canciller.

Merkel rechazó dichas conversaciones en una entrevista el jueves con la televisora ZDF. Cuando le preguntaron si consideraría volver a postularse, respondió: No, No. Realmente no.

Presionada sobre si su decisión se mantiene dijo: Muy firmemente.

Merkel subrayó su insistencia poco después en una entrevista aparte con la televisora ARD. No lo estoy considerando, señaló. Mi promesa se mantiene y también lo he dicho con bastante frecuencia.

Dijo que los índices mejorados de su partido se deben al hecho de que estamos trabajando de una forma concentrada, a que estamos trabajando juntos y que no estamos discutiendo por pequeñas cosas.

Merkel, de 65 años y que asumió el cargo de canciller en 2005, anunció en octubre de 2018 que no buscaría otro mandato ni otro puesto político. Pero dijo que planeaba seguir en el cargo hasta el final de su término actual, que termina a finales del próximo año.

Sigue sin estar claro quién buscará reemplazar a Merkel como canciller. Annegret Kramp-Karrenbauer, quien sucedió a Merkel como líder de la Unión Demócrata Cristiana a finales de 2018 pero tuvo problemas para imponer su autoridad, anunció hace unos meses que no se postularía para canciller y renunciaría a la dirección del partido.

Una convención especial programada en abril para elegir al sucesor tuvo que ser cancelada a causa de la crisis de coronavirus. Ahora, se tiene previsto que una convención en diciembre haga la elección, con los dos partidos que conforman el bloque gobernante discutirán posteriormente quién se postulará para canciller.