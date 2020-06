Disidente chino Xu Zhiyong será homenajeado por PEN America

Xu Zhiyong, un prominente activista chino y profesor de derecho detenido por el gobierno de su país a principios de año, será distinguido por PEN America.

La organización literaria y por los derechos humanos anunció el jueves que Xu recibirá el premio PEN/Barbey Freedom to Write, que reconoce a personas encarceladas por ejercer la libertad de expresión y que previamente ha sido otorgado a disidentes de múltiples países, de Cuba a Turquía.

El premio para Xu llega en el 31er aniversario de las protestas en la Plaza de Tiananmen, donde el ejército chino disparó y mató a manifestantes por la democracia.

Xu, de 47 años, ha criticado duramente al líder chino Xi Jinping por su manejo del brote de coronavirus. Xu había estado oculto desde diciembre, pero continuó atacando a Xi en redes sociales, acusándolo de encubrir información sobre el virus y calificándolo como no apto para el puesto.

Usted no autorizó que la verdad se publicara, y el brote se convirtió en un desastre nacional, escribió Xu en febrero, poco antes de ser detenido. No creo que usted sea un hombre malo, simplemente creo que no es sensato.

De acuerdo con amigos, Xu enfrenta cargos por incitar a la subversión del estado de poder.

En una entrevista reciente con The Associated Press, la directora ejecutiva de PEN, Suzanne Nossel, citó la confluencia de factores para entregar el premio a Xu, desde señalar el récord de violaciones a los derechos humanos de China mientras la influencia del país crece a nivel mundial, hasta los peligros del secretismo oficial en temas de salud pública.

La supresión de información y el castigo para aquellos que trataron de sonar las alarmas sin duda han contribuido a la propagación incontrolable del coronavirus, dijo. Realmente estamos viendo las consecuencias catastróficas de amordazar a aquellos que intentan decir la verdad.

Xu tiene un largo historial de choques con el gobierno y en 2014 fue encarcelado por reunir a una multitud para alterar el orden público, un cargo derivado de su liderazgo en el reformista Movimiento Nuevos Ciudadanos. En 2009 fue arrestado bajo cargos de evasión de impuestos, pero fue liberado un mes después.

PEN destacará la vida y obra de Xu en su gala anual, programada para el 8 de diciembre en Manhattan luego que se postergó en mayo por el coronavirus. Entre otros homenajeados estarán la música, escritora y artista visual Patti Smith y el presidente ejecutivo de Hearst, Frank A. Bennack Jr.

