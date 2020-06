Familia McCann busca respuestas en caso de hija desaparecida

La familia de la niña inglesa desaparecida Madeleine McCann pide respuestas desde que se identificó a un sospechoso crucial en Alemania y las autoridades de ese país dijeron el jueves que creen que ella ha muerto.

Madeleine tenía 3 años cuando desapareció en mayo de 2007 cuando estaba de vacaciones con su familia en Portugal.

Las autoridades británicas y alemanas no han identificado al sospechoso, pero dijeron que tiene 43 años, está preso en Alemania por otro delito y se encontraba en los alrededores del balneario Praia da Luz, en la costa de Algarve, cuando desapareció la niña. Aunque han surgido varios sospechosos a lo largo de los años, el vocero de la familia, Clarence Mitchell, dijo que aparentemente hay algo distinto esta vez.

En más de 13 años de trabajar con la familia, no recuerdo que la policía haya sido tan concreta acerca de un individuo, dijo Mitchell a Sky News. No lo han identificado y la policía ha dicho terminantemente que no lo harán por ahora, pero han pedido detalles muy concretos acerca de sus movimientos en 2007, incluso las llamadas que recibió la noche antes de la desaparición de Madeleine y el hecho de que cambió el registro de su auto al día siguiente.

El fiscal de Braunschweig, Alemania, Hans Christian Wolters, dijo a la prensa que los investigadores proceden sobre la base de que McCann ha muerto.

En relación con la desaparición de la niña británica Madeleine Beth McCann, entonces de tres años, el 3 de mayo de 2007 en un edificio de departamentos en Praia da Luz en Portugal, los fiscales de Braunschweig investigan a un ciudadano alemán de 43 años bajo sospecha de homicidio.

De ello ustedes pueden inferir que damos por supuesto que la niña está muerta, añadió.

El prolongado caso de Madeleine, que desapareció poco antes de cumplir 4 años, fascina a los británicos desde hace años. Los padres dicen que Madeleine desapareció cuando la dejaron con sus hermanos mellizos dormida en el departamento donde pasaban as vacaciones mientras cenaban con amistades en un restaurante cercano.