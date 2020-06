Protestas resaltan diferencias entre Trump y el Pentágono

entre el ejército y la sociedad civil".

Días atrás, Esper había ordenado la presencia de alrededor de 1.300 elementos del ejército en las bases que rodean a la capital del país mientras Trump sopesaba invocar la Ley de Insurrección y desplegar tropas en la ciudad, la cual ha sido sede de multitudinarias protestas que derivaron en actos de violencia y saqueos durante el fin de semana. Pero después de una noche tranquila gracias a la presencia de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales fuertemente armados, funcionarios de Defensa dijeron que las tropas volverían a sus respectivas bases.

El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dijo a The Associated Press que Esper cambió de parecer después de acudir a una reunión en la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Trump había ordenado el cambio.

El cambio de decisión se suma a la confusión en torno a la amenaza de Trump de invocar la Ley de Insurrección para hacer frente a las protestas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis. Funcionarios de la Casa Blanca habían indicado, incluso antes de los comentarios de Esper, que el mandatario había optado por no invocar dicha ley, aunque señalaron que Trump estaba molesto de que los comentarios de Esper proyectaban debilidad.

La secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, dijo que el mandatario seguía dispuesto a desplegar tropas federales a pesar de los comentarios de Esper.

Si es necesario, lo usará, dijo la funcionaria a reporteros. Pero por el momento se está apoyando en la Guardia Nacional para llenar las calles. Ha tenido buenos resultados.