Disponible gratis film sobre injusticia racial Just Mercy

La película de 2019 Just Mercy (Buscando justicia), que relata la lucha en la corte contra la injusticia racial y las encarcelaciones masivas, llegará gratis a plataformas digitales en junio tras la muerte de George Floyd, dijo Warner Bros. el martes.

En la cinta, Michael B. Jordan da vida al abogado Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Iniciative, quien ayuda a un personaje interpretado por Jamie Foxx. Está basada en las memorias de Stevenson de 2014 Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, cuyas ventas se dispararon en días recientes mientras las protestas sacuden al país.

Creemos en el poder de la historia, dijo Warner Bros. Nuestra película ˜Just Mercy™, basada en el trabajo de toda una vida del abogado por los derechos civiles Bryan Stevenson, es una fuente que humildemente podemos ofrecer a quienes están interesados en aprender más sobre el racismo sistémico que plaga a nuestra sociedad.

Just Mercy, estrenada en diciembre, fue el primer proyecto de un estudio realizado con la provisión contractual inclusion rider, que exige la consideración de personas de grupos subrepresentados para el elenco y el equipo de trabajo.

La provisión fue creada como una forma de cambiar años de subrepresentación de minorías color y mujeres en Hollywood. Según estudios recientes, películas como Just Mercy están empezando a cambiar la industria cinematográfica.