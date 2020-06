Spike Lee establece diferencia de estas protestas

No es la primera vez que Do the Right Thing (Haz lo correcto) vuelve a ser tan urgente, pero la película de Spike Lee de 1989 reemerge con una importancia apremiante tras la muerte de George Floyd.

El lunes, Lee estrenó un cortometraje titulado 3 Brothers que conecta la muerte de Radio Raheem (interpretado por Bill Nunn) en Do the Right Thing con las muertes de Floyd y Eric Garner. Floyd falleció la semana pasada luego que un policía blanco de Minneapolis presionara su rodilla contra su nuca mientras él suplicaba por aire. Garner, cuyo no puedo respirar se convirtió en un grito de batalla contra la brutalidad policial en 2014.

En la pantalla aparece la pregunta: ¿Dejará de repetirse la la historia?

He visto esto antes, no es nuevo, dijo Lee en una entrevista con The Associated Press el lunes. Nací en el 57 así que tenía 11 años cuando vi los disturbios con el asesinato del Dr. (Martin Luther) King, después con Rodney King y con el veredicto de Simi Valley, Trayvon Martin y Ferguson.

La gente está cansada y sale a las calles, dijo Lee.

Do the Right Thing, sobre las crecientes tensiones raciales un caluroso día de verano en el barrio de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, se inspiró en hechos reales. En la película, Raheem muere asfixiado por un policía y esto desata una revuelta.

Lee se basó en el asesinato de Michael Stewart, un artista de graffiti que murió a manos de la policía de Nueva York en 1983. Lee le dedicó la película a la familia de Stewart, así como a otras tantas de personas negras asesinadas por la policía.

Su muerte no fue una invención. Muchos años después, con Eric Garner, pensé automáticamente en Ray Raheem, dijo Lee. Después vi a mi hermano George Floyd. Quiero decir, estuve parafraseando las palabras de Eric Garner: ˜No puedo respirar™. Él estaba canalizando a Eric Garner. Estoy seguro.

Aunque Lee ve cómo la historia se repite, hay un elemento en el descontento actual que ha impactado al cineasta como si fuera nuevo.

Me ha dado mucho ánimo ver la diversidad en las protestas. No había visto protestas tan diversas desde que era niño, dijo Lee, citando los movimientos de los años 60. Me alienta que las hermanas de mi esposa y sus hermanos estén ahí.

Esa es la esperanza de este país, esta generación diversa más joven de estadounidenses que no quieren perpetuar la misma (grosería) en la que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos se vieron atrapados. Esa es mi esperanza.

Como ejemplo, Lee mencionó ciudades con poblaciones negras más pequeñas, como Des Moines, Iowa, donde ha habido protestas y disturbios.

Mis jóvenes hermanas y hermanos blancos están allá afuera en las calles. ¿Cuántos negros hay en Salt Lake City, Utah? Y hay que tomar en cuenta que la NBA no está jugando, dijo Lee, dejando salir una carcajada. ¡El Jazz de Utah no está jugando!

3 Brothers es el segundo cortometraje que Lee ha estrenado durante la pandemia. Aunque se ha mantenido en su apartamento en el Upper East Side de Manhattan con su familia, también ha salido en bicicleta a filmar. Su corto New York, New York, con música de Frank Sinatra, se estrenó en mayo como una oda a la ciudad golpeada por el coronavirus. La próxima semana estrenará en Netflix Da Five Bloods (5 sangres), un drama sobre la Guerra de Vietnam con cuatro veteranos que regresan al país asiático para encontrar los restos del líder de su escuadrón caído en guerra (Chadwick Boseman).

Lee albera sólo esperanzas modestas de justicia tras la muerte de Floyd. Dijo que el secretario de Justicia William Barr no es un amigo de la justicia.

Él va a hacer lo que el Agente Naranja le diga que haga, dijo Lee, usando su apodo favorito para el presidente Donald Trump.

Sin embargo, el cineasta se sintió alentado por una foto de policías de Nueva York arrodillados con manifestantes, una imagen que compató con las protestas de Colin Kaepernick en la NFL.

Necesitan mostrar más esa imagen, dijo Lee. Colin Kaepernick es un patriota.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/JakeCoyleAP.