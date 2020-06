Pequeño superhéroe con autismo brilla en serie de PBS Kids

y los creadores de la serie esperan que el programa pueda enseñar empatía y normalizar la idea de que todos los niños son diferentes.

Creo que te muestra cómo puedes, con unos pocos ajustes, adaptarte a un amigo con necesidades especiales, sea autismo o algo más, dijo Parente.

La serie está dirigida a niños de entre 4 y 7 años, y se estrenó el lunes en las estaciones de PBS, el canal PBS Kids y las plataformas digitales de PBS Kids. Cada episodio dura unos 11 minutos, tiene colores vivos y un toque alocado, incluyendo chistes de parte del maestro Mr. Sparks.

Los espectadores familiarizados con el autismo y sus síntomas podrían notarlo en el comportamiento de AJ, pero los creadores no tienen problema si otros espectadores no los perciben. No abordaron adrede el autismo directamente, excepto por un episodio doble que se transmitirá más adelante. La mayoría del tiempo quieren que AJ sea simplemente parte de la pandilla.

Hay un lugar para niños con autismo, dijo Simensky. Son un poquito diferentes, tienen necesidades diferentes, pero hay un lugar para ellos y ellos aportan algo también.

