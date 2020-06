EEUU da pruebas contra exsecretario de Seguridad de México

Fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.

En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.

García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

En las cartas los fiscales también dijeron que enviaron transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del acusado. El abogado de García Luna, César de Castro, dijo a The Associated Press que no había recibido aún ningún documento así que no comentaría sobre el asunto.

A mediados de abril el juez Brian Cogan denegó el pedido de García Luna de salir de la cárcel en la que se encuentra en Nueva York. El exfuncionario mexicano hizo la solicitud tras asegurar que corría peligro de contagiarse de coronavirus en prisión.

García Luna, quien vivía en Miami, fue arrestado en diciembre de 2019.

Durante el juicio a El Chapo celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del Cartel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel Ismael El Mayo Zambada.

El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.

De Castro ha dicho repetidamente que las acusaciones de Zambada fueron absurdas y que no existen pruebas de esas reuniones.