Ricky Martin canaliza su ansiedad por la pandemia en "Pausa"

pudiésemos tener una experiencia audiovisual inmaculada, nítida. Yo puedo estar grabando y en mi laptop puedo ver literalmente el movimiento de consola que está haciendo mi ingeniero allá en Nueva York, contó Martin. ¿Qué hizo él? ¿Qué se inventó? Bueno, ya está recibiendo llamadas porque todo el mundo está bien curioso.

Martin ha pasado la cuarentena con su esposo Jwan Yosef, sus cuatro hijos y su madre, quien se encontraba en Los íngeles desde antes para cuidar de sus nietos unos días mientras su hijo estaba de gira. Aparte de su episodio con la ansiedad, dice que la están pasando bien en familia y que por fortuna tienen el espacio y, más importante, salud.

Hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que está sufriendo. Todos estamos viviendo una incertidumbre que abruma, todos por igual. ˜It™s ok not to feel ok™ (está bien no sentirse bien) y buscar ayuda, señaló.

El artista y activista ha visto la pandemia como algo más grande que nosotros que nos está diciendo, ˜háganse a un ladito un segundito porque necesito sanar el planeta™. Es obvio que el mensaje era que algo estamos haciendo mal.

En su agenda todavía hay una gira para septiembre con Enrique Iglesias que de momento sigue en pie.

El otro día Keith Urban hizo un concierto en un drive-in (autocine), dijo Martin entre risas sin descartar esa posibilidad. Yo no quiero volver a lo normal, pero estoy seguro de que las arenas, las ciudades, los países van a tener sus reglas y nosotros las vamos a seguir... Por eso digo que lo más importante es, mira, ¡lávate las manos! Si vas a salir, ¡ponte una máscara! Y mantén distancia.

