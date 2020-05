Banderas, Miranda y Leguizamo ayudan a The Public Theater

Jesse Tyler Ferguson es un astro por derecho propio pero incluso él ha tenido que tomar un poco de aíre ante el calibre de la gala a beneficio de The Public Theater de Nueva York.

Meryl Streep, Antonio Banderas, Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys, Daniel Craig, Danielle Brooks, Glenn Close, Elvis Costello, Claire Danes, Danai Gurira, Anne Hathaway, John Leguizamo, Audra McDonald, Sandra Oh, David Hyde Pierce y Sting son tan sólo algunas de las estrellas que participarán en el evento virtual el 1 de junio titulado We Are One Public.

Es una lista bastante impresionante, dijo Ferguson, quien será el anfitrión. No puedo creer que tendré conversaciones uno a uno con esta gente. Algunos son amigos, pero también me tengo que preparar por el hecho de que tendré una plática con Sting, lo cual es muy impresionante.

Otros participantes incluyen a Laura Benanti, Todd Almond, Troy Anthony Burton, Michael Cerveris, Carla Duren, Danaya Esperanza, Jane Fonda, Nanya-Akuki Goodrich, David Henry Hwang, Brian d™Arcy James, John Lithgow, Phillipa Soo, Brian Stokes Mitchell, Nikki M. James, Margaret Odette, Kelli O™Hara, Suzan-Lori Parks, Phylicia Rashad, Jay O. Sanders, Liev Schreiber y Martin Sheen.

El evento es gratuito y será transmitido en vivo por el sitio de The Public, su canal de YouTube y su página de Facebook. Reemplazará la gala anual de The Public que se suele realizar al lado del escenario donde ofrece su programa Shakespeare in the Park.

Un teatro del circuito off-Broadway sin fines de lucro, The Public es una potencia artística, estrenó el musical Hair en 1967, y ha impulsado obras como Fun Home y Caroline, or Change además de incubar el megaexito Hamilton. Ha recibido 59 premios Tony.

Ferguson, el astro de Modern Family que iba a protagonizar en Broadway este año una reposición de Take Me Out, lamentó que los teatros de la ciudad estén cerrados, pero vio las cosas con optimismo.

La unión de toda esa gente juntándose para celebrar a The Public es exactamente de lo que se trata The Public. Se trata de la gente, de la ciudad y de celebrar el teatro, dijo.

La impresionante lista de invitados será una sorpresa para Sam Waterston, quien hacía el papel de fiscal en Law & Order y será honrado por su largo apoyo para The Public. Waterston no sabe nada sobre la celebración, ni siquiera quienes participarán en ella. Así que no lo echen a perder, pidió Ferguson riendo.

Waterston ha tenido 13 papeles en The Public, incluyendo Medida por medida con Streep en 1976 y La tempestad en 2015. Me tengo que pellizcar para darme cuenta que he estado asociado con él casi toda su historia, dijo el agasajado.

Es mi vida, mis relaciones, mi carrera, mi matrimonio, agregó. Si lo quitan dejaría un hueco enorme en mi vida y en mi carrera.

Aunque la pandemia ha cancelado los eventos en vivo, Waterston no cree que sea un golpe fatal para el teatro. Hay una plaga en la ciudad y los teatros están cerrados. Eso es terrible, dijo. Pero no es el final de la historia para nada ... tenemos que mantener nuestra esperanza.

