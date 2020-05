Biden se presenta en público por 1ra vez en más de 2 meses

Joe Biden se presentó el lunes en público por primera vez en más de dos meses, para colocar una corona en un parque de veteranos militares cerca de su casa en Delaware como tributo al Día de los Caídos en Guerras.

Desde que canceló abruptamente un evento del 10 de marzo en Cleveland al inicio de la pandemia del coronavirus, el aspirante presidencial demócrata ha hecho gran parte de su campaña desde su casa en Wilmington. Cuando Biden salió al público el lunes, lo hizo con mascarilla, a diferencia del presidente Donald Trump que se niega a usar cubrebocas como recomiendan funcionarios de salud.

Biden y su esposa, Jill, colocaron una corona de flores blancas con un listón blanco atado e inclinaron sus cabezas en silencio. Rindió homenaje y se le escuchó decir nunca olvidaremos.

Me siento increíble de estar aquí, dijo Biden a la prensa tras el tributo con sus palabras ahogadas por la mascarilla de tela negra. Su visita al parque no fue anunciada y no había personas esperándolo.

Sin embargo, el ex vicepresidente saludó brevemente a un funcionario del condado y a otro hombre, ambos con mascarillas y parados a unos cuantos metros de distancia. También le gritó a otro grupo más grande que estaba cerca de él: Gracias por su servicio. Su campaña indicó que Biden con frecuencia ha ido al parque para el Día de los Caídos en Guerras, aunque los servicios se cancelaron el lunes por la pandemia.

Aunque discreta, su aparición fue un parteaguas en una campaña presidencial que en gran parte ha estado paralizada por el brote del coronavirus. Aunque está en duda la viabilidad de eventos tradicionales como mítines y las convenciones presidenciales, la aparición de Biden indica que no pasará totalmente confinado en casa los casi cinco meses que quedan hasta la elección.

El coronavirus ha alterado prácticamente todos los aspectos de la vida estadounidense y cambiado los términos de la elección. El argumento de Trump de que se merece otro periodo en el poder gracias a la sólida economía se disolvió cuando el desempleo alcanzó niveles no vistos desde la Gran Depresión de la década de 1930.

Como senador durante varios periodos y luego como vicepresidente, Biden intenta posicionarse como alguien con la experiencia y empatía necesarias para sacar al país de una crisis.