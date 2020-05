Pese a llamado a tregua, conflictos desplazan a 661.000

Los conflictos armados obligaron a unas 661.000 personas en 19 países a abandonar sus casas en los dos meses desde el llamado del secretario general de Naciones Unidos a un tregua para combatir la pandemia del coronavirus, dijo el viernes un grupo de ayuda internacional.

La escala actual de los movimientos de población afecta a los esfuerzos para frenar el brote y es un veredicto condenatorio" para la diplomacia internacional, señaló Jan Egeland, presidente del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), que realizó el conteo.

El Consejo de Seguridad de la ONU no ha respaldado de ningún modo el llamado del secretario general para un alto el fuego mundial por el coronavirus, dijo Egeland a The Associated Press, culpando de esta situación a las discusiones entre miembros del organismo.

El camino a seguir es que los estados miembro de la ONU y el Consejo de Seguridad ejerzan una mayor presión sobre los grupos armados, reteniendo incluso las ayudas y las armas.

En las 19 naciones donde documentamos que la violencia desplazó a la población, hay actores armados sobre los que se puede influir", dijo. No operan en un vacío".

Los grupos armados deben tomar conciencia de que los desplazamientos continuos aumentan su riesgo de exponerse al coronavirus, agregó.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a una tregua global el 23 de marzo y repitió su pedido el jueves, alegando que la pandemia es la mayor prueba que ha enfrentado el mundo desde la creación del organismo que dirige hace 75 años.

La mayoría de los desplazados reportados desde el primer llamamiento de Guterres estaban en República Democrática del Congo, donde los grupos armados combaten al ejército, apuntó el NRC. Desde el 23 de marzo, unas 480.000 personas dejaron sus hogares en la nación africana.

Incluso en países como Yemen, donde los bandos en conflicto expresaron su apoyo a la tregua, los combates no se han detenido. Allí se registraron unos 24.000 desplazados entre el 23 de marzo y el 15 de mayo, dijo el reporte.

En total, 148.000 tuvieron que huir en Yemen, Chad, Níger, Afganistán, República Centroafricana, Siria, Somalia y Myanmar durante este periodo.