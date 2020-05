Roger Daltrey de The Who apoya a jóvenes con cáncer

Roger Daltrey teme que la pandemia del coronavirus tenga un efecto devastador en un grupo especial de personas: los adolescentes con cáncer.

El vocalista de The Who, junto con su compañero de banda Pete Townsend, comenzó la fundación Teen Cancer America en 2012 para atender las necesidades específicas de los adolescentes con cáncer. La organización ha financiado pabellones especializados en hospitales y servicios para adolescentes y sus familias.

Pero de cara a junio, cuando se celebra el mes nacional de los supervivientes de cáncer en Estados Unidos, la situación luce poco prometedora. Teen Cancer America depende de sus presentaciones en vivo, pero con los foros cerrados y las giras pospuestas, la organización podría estar en problemas.

Recientemente Daltrey de 76 años, habló con The Associated Press desde su finca en el campo de Inglaterra sobre este tema así como los planes futuros para The Who.

AP: ¿Qué tan apremiante es la situación para los jóvenes con cáncer durante la pandemia?

Daltrey: Es devastador para ellos porque cada tratamiento que tienen para el cáncer debilita su sistema inmune.

AP: ¿Qué nos puede contar sobre Teen Cancer America?

Daltrey: Nosotros no hacemos medicina, pero lo que hacemos es dar cuidado social y psicológico, así como cuidado especializado y programas que son adecuados para ese grupo de edad.

AP: ¿Qué hace la organización?

Daltrey: Pagamos para ese espacio en el hospital, lo equipamos, lo mantenemos, y les damos cuidados especializados. Eso es lo que hacemos. Hay que recordar que muchos de esos jóvenes que tienen cáncer no viven cerca de una gran ciudad. Podrían estar a millas de distancia. Así que estamos comenzando programas de alcance con los que enviamos enfermeros especializados, creamos links en sitios de internet para que ellos puedan estar en contacto con los pacientes.

AP: ¿Es importante mantener a los adolescentes unidos para apoyo moral?

Daltrey: Sí, este grupo estaba sufriendo en silencio. Un chico de 15 años podría despertar en una cama junto a un niño de 2 años gritando después de perder su pierna. Los adolescentes y los adultos jóvenes son física y socialmente diferentes por completo. Esto afecta su espíritu.

AP: En cuanto a la banda parece que usted y Pete encontraron una manera de hacerla funcionar. Usted se encarga de curar el espectáculo, él escribe las canciones.

Daltrey: Parece que tengo un instinto para armar un show que lleva al público en un viaje. He visto demasiados conciertos de rock en los que hay dos o tres canciones con el mismo acorde ... trato de diseñar los conciertos como si fuera una obra en tres actos, para que puedas pasar por una montaña rusa emocional. Las letras de Pete, no hay nadie que escriba canciones como él las escribe, todas vienen de un lugar especial. Pero eso sólo se puede basar en un profundo respeto por el otro, una apreciación por lo que los dos podemos aportar.

AP: Ya que gran parte del dinero para la organización benéfica viene de las presentaciones en vivo, ¿considerarían un concierto por streaming como se ha hecho en otras galas benéficas?

Daltrey: Hay algo que tengo que decir del streaming: No hay dinero (ríe). Pregúntale a cualquier músico. Las únicas que hacen dinero son las empresas de streaming. Puedes tener mil millones de reproducciones y te pagan 5.000 dólares. Oh, es cruel. Es muy duro. No sé si funcionaría para nosotros, digo, esa música es muy diferente.

AP: ¿Qué hace con su voz en su tiempo libre?

Daltrey: Canto para mí para mantener mi voz. Quién sabe cuándo regresaremos. Digo, tengo 76 años. Si regresamos la próxima primavera voy a tener 77 años. No quiero regresar y ser la mitad de bueno que el año pasado. Quiero ser tan bueno como el año pasado porque de The Who estaba mejor que nunca el año pasado.

AP: ¿Por cuánto tiempo más podrá hacer esto?

Daltrey: Creo que la música es algo que debe seguir hasta que lo puedas hacer. Pero una vez que empieza a decaer y a perder su vivacidad, cualquier parte de esa pasión y habilidad para conmover al público, entonces tienes que decir ˜ya no lo podemos hacer más™. Pero voy a seguir. No sé qué otra cosa hacer chico.

