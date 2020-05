Cambios en la DEA luego de persistentes críticas

eportó que un informante había contactado a la DEA en Colombia con una pista sin fundamento sobre la presunta participación de Goudreau en contrabando de armas. La agencia antidrogas, que no sabía entonces quién era Goudreau, no inició una investigación formal, pero sospechó que cualquier cargamento de armas estaría destinado a rebeldes izquierdistas o pandillas criminales en Colombia, no a combatientes rebeldes en Venezuela.

Dhillon y la DEA refirieron los pedidos de comentarios al Departamento de Justicia, que se limitó a decir que el asunto de Venezuela no tuvo nada que ver en el reemplazo de Dhillon. Publicar algo en otro sentido sería publicar una historia falsa, dijo Kerri Kupec, vocera del departamento.

Kupec declinó responder preguntas escritas sobre una serie de asuntos sobre el liderazgo de Dhillon, incluso qué sabía la DEA sobre Goudreau y la operación en Venezuela.

Dhillon no mencionó su inminente salida del puesto en una entrevista reciente con la AP. Un correo electrónico de despedida enviado a su nombre el lunes resaltó varios logros durante su mandato.

Hemos aumentado el número de agentes que pasan por la academia por primera vez en más de ocho años, ayudado a reducir el número de muertes por sobredosis de drogas por primera vez en más de dos decenios y puesto tras las rejas a algunos de los mayores criminales del mundo , de acuerdo con el mensaje, que fue compartido con la AP por uno de los destinatarios.

Exfuncionarios de la DEA dijeron que el nombramiento de Shea es una oportunidad para que se hagan cambios en la agencia, pero advirtieron que algunos problemas no podrán ser resueltos hasta que se nombre un administrador permanente.

El entiende algunos de los asuntos que enfrentamos, dijo Riley, y habiendo sido recientemente un fiscal federal, tengo esperanzas.

___

Mustian reportó Nueva York.

___

Goodman está en: https://twitter.com/APjoshgoodman

Mustian está en: https://twitter.com/JimMustian