Oprah Winfrey hace donativos en ciudades donde ha vivido

traten de ayudar a sus familias primero, agregó. No quería anunciar que, ˜voy a salir al mundo a tratar de ayudar a otros™ y entonces que mi propia familia dijera, ˜epa, yo no puedo pagar mi pequeña cuenta, no puedo pagar la renta™.

La semana pasada, Winfrey dio un discurso durante el evento virtual de Facebook Graduación 2020, y le preguntó a los graduados ¿cuál será su servicio esencial?. Dijo que ella se ha hecho la misma pregunta.

Lo que ha hecho la pandemia es hacerme pensar en dar de una manera diferente. ¿Cómo doy y quién está del otro lado recibiéndolo? ¿Y cómo hacerlo de una manera que ayude a la gente?, dijo. Al final siempre he creído que uno le enseña a la gente a pescar... pero a veces la gente sólo necesita pescado y un trozo de pan.