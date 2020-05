Lebron James, Spotify, HBO entre ganadores de Premios Webby

LeBron James, Jimmy Fallon, Spotify y HBO están entre los ganadores de los Premios Webby a la excelencia en internet para el 2020.

La Academia Internacional de las Artes y Ciencias Digitales anunció a los ganadores el martes.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de Fallon ganó el Webby a la mejor red social para promover a una celebridad, mientras que James fue homenajeado por Welcome to Bron Bron Land de ESPN, que obtuvo el premio a la mejor interface para el usuario.

Este año, el Webby From Home (Webby Desde Casa) está dedicado a reconocer a individuos y organizaciones que están usando internet en respuesta a la pandemia del coronavirus.

Kristen Bell fue premiada por ayudar a los niños a entender la pandemia, mientras que DJ D-Nice se impuso como artista del año por sus sesiones #ClubQuarantine en Instagram Live. Avi Schiffmann, un joven de 17 años del estado de Washington, fue reconocido por lanzar desde temprano una base de datos de seguimiento del COVID-19 y un cibersitio. John Krasinksi también fue honrado por su programa Some Good News, creado para elevar los ánimos durante la pandemia.

Google y National Geographic recibieron el mayor número de premios: 14 cada uno. NASA se llevó el de mejor presencial social en general.

Panini de Lil Nas X ganó un Webby popular a la mejor dirección de arte. Spotify se llevó uno al mejor uso de redes en línea, y HBO el de mejor experiencia editorial de marca.

#NiceTweets with Tom Hanks, de Tom Hanks, ganó un premio del público a las artes y el entretenimiento.

Patton Oswalt será el anfitrión de la 24ta edición anual de los Premios Webby, que comenzará a las 3 de la tarde hora del este (1900 GMT).