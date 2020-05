DC™s Stargirl rinde homenaje a hermana de creador

Geoff Johns, el expresidente y jefe creativo de DC Entertainment, veía a su hermana como una superheroína, pero en vez de una fuerza descomunal o superpoderes, su talento involucraba su corazón generoso y su sentido de aventura.

Siempre quería ayudar a la gente, siempre era muy positiva. Entraba a un cuarto y estaba llena de energía, dijo Johns sobre Courtney de 18 años, quien falleció en la explosión de avión del vuelo 800 de TWA en 1996 cerca de la costa de Long Island, Nueva York.

No tenía miedo, agregó Johns.

Ahora podrá dar a conocer más la energía de su hermana con la nueva serie DC™s Stargirl, que debuta el martes en el canal CW con Brec Bassinger en el papel de Courtney, una heroína adolescente con un gran sentido de la moral.

La serie nació del deseo de mantener vivo su espíritu, dijo Johns recientemente mientras que agregó que quería devolver al mundo esa energía positiva que creo que tenía ella.

Conocemos a la Courtney de televisión cuando se muda a regañadientes a un pequeño pueblo de Nebraska con su mamá (Amy Smart), su nuevo padrastro Pat (Luke Wilson) y su hermanastro, Mike. Mientras husmea en el sótano de su nueva casa, Courtney descubre una báculo mágico que la lleva a la revelación de que su molesto padrastro fue alguna vez un secuaz de superhéroe. Ella decide usar su báculo para formar una nueva generación de superhéroes, mientras que Pat vuelve de su retiro para ser su chaperón.

Bassinger supo pronto en quién estaba basado su personaje y sintió la responsabilidad de hacer este papel para Geoff y su familia. Era como si no solamente estuviera haciendo el papel para mí, había otras personas por las que quería hacerlo.

Johns se imaginó a Wilson cuando creó el personaje de Pat y para su suerte el actor quedó encantado con la idea de un secuaz adulto con una superheroína adolescente.

Pensé que era un aspecto cómico muy bueno que podría ir bien con toda la acción y las acrobacias, dijo.

Johns aumentó su participación en la serie al mudarse de Los Angeles a Atlanta para filmar y ser uno de los productores ejecutivos.

Me encantaba estar enfocado para hacer este programa porque quería poner todo lo que tenía, mi corazón y mi alma en él. Me importa mucho, dijo. Me encantan los superhéroes, obviamente, pero no es como otro programa de superhéroes, es realmente especial para mí.

Johns espera que ahora que la gente se queda la mayor parte del tiempo en casa por la pandemia del coronavirus, las familias puedan ver DC™s Stargirl.

Porque este programa se trata de familia, legado y pérdida, quería que fuera para todos, para que padres e hijos lo puedan ver juntos. Está diseñado para verse en grupo, sentía que hacían falta programas dirigidos a la familia, dijo.

