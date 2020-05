Pocos municipios reanudan las actividades en México

Aunque el gobierno federal mexicano y las autoridades de salud dieron luz verde a más de 300 municipios para reanudar el lunes las actividades no esenciales y las clases, la mayoría optó por mantener las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las cifras de contagio en el país han ido en constante aumento, especialmente en las últimas semanas, y los casos confirmados ya rondan la barrera de los 50.000 con más de 5.000 muertos, aunque ambas cifras es encontrarían muy por debajo de las reales porque las pruebas para la detección del COVID-19 son muy limitadas. Médicos en todo el país han expresado su temor a que una reapertura pueda generar una segunda ola de contagios que sature los hospitales.

Recientemente, los gobiernos de Chile y Guatemala regresaron a la cuarentena luego de realizar aperturas graduales que provocaron un resurgimiento de los casos.

En México el gobierno autorizó la reapertura a 323 municipios, la mayoría en zonas rurales del estado de Oaxaca. Pero el gobierno estatal, que encabeza Alejandro Murat, anunció la víspera que no volverían a las actividades no esenciales hasta junio.

Así podremos transitar responsablemente del semáforo amarillo al semáforo verde y en un futuro no muy lejano, podamos una vez más hacer uso de nuestras libertades de manera plena, dijo Murat en un video en su cuenta oficial de Twitter.

Detrás de Oaxaca, Jalisco es el estado con más municipios autorizados para reabrir con 23, seguido por Sonora (16) y Puebla (13).

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, quien en las últimas semanas ha tenido diferencias de opinión con las medidas recomendadas por las autoridades de salud, anunció que se mantendrán cerradas las escuelas y que a partir del lunes se implementará un plan que contempla la apertura de negocios no esenciales siempre que no generen concentración de personas, además de servicios personales como plomería y jardinería, salones de belleza y guarderías públicas y privadas.

Aquí no hay municipios que abran y otros que no, a alguien en un escritorio de la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que ya podrían abrir y otros que no, dijo Alfaro. Es un grave error esta idea... en Jalisco no va a suceder, sostuvo.

En Guerrero, que tiene 10 municipios con libertad para abrir, tampoco se reanudarán las actividades por lo menos hasta el 1 de junio, informó el gobernador Héctor Astudillo.

Ese estado tenía originalmente 12 poblaciones con permiso para abrir, pero el domingo por la noche fueron descartadas dos por las autoridades sanitarias federales.

En Sonora, al norte del país, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció recientemente que no habrá regreso a las escuelas en ningún municipio y dio por terminado el ciclo escolar con clases presenciales.

El resto del país tiene programado retomar las actividades el 1 de junio pero en distinta medida de acuerdo con el número de contagios y un semáforo de cuatro colores. Sólo las poblaciones que estén en verde podrán volver a la normalidad total, como es el caso de esos 323 municipios. El rojo es para lugares que deben mantener las medidas de distanciamiento social actuales, el naranja flexibiliza un poco las medidas y el amarillo permite actividades al aire libre y reuniones en espacios públicos y privados con medidas sanitarias.

Murat dijo que los 213 municipios de Oaxaca que ya tenían permitido regresar a clases operarán como si el semáforo estuviera en color amarillo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió el lunes a los mexicanos que sigan actuando con responsabilidad.

Hasta el domingo por la noche México reportaba 49.219 contagios, 13.672 de ellos localizados en la Ciudad de México, y 5.177 defunciones en todo el país.

Ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasará, dijo el presidente en su rueda de prensa matutina.