Solicitudes de desempleo se apilan en Puerto Rico

El gobierno de Puerto Rico abrió un auto servicio el lunes para manejar las solicitudes de miles de personas que buscan subsidios de desempleo a causa de la pandemia de coronavirus, después de semanas de demoras y confusión sobre el programa dirigido a los trabajadores independientes que se han visto afectados por las restricciones implementadas para frenar el COVID-19.

El gobierno del territorio estadounidense informó que ha procesado alrededor de 3.000 de las 87.000 solicitudes que ha recibido desde que se lanzó la plataforma de solicitud en línea el 28 de abril, y las autoridades han discutido con el proveedor de la tecnología sobre quién tiene la culpa de las demoras.

Entre aquellos que han tratado varias veces a través de internet o vía telefónica pero no han recibido respuesta alguna está Olga Cortés, quien es propietaria de un kiosko que ofrece servicio de telefonía celular y mantenimiento.

No entiendo por qué en tanto tiempo no hay alguien que pueda poner a trabajar esta plataforma como se supone, comentó Cortés. Estamos en medio de una crisis. Nosotros somos personas que cumplimos todas nuestras obligaciones con el gobierno. Ahora necesitamos nosotros de ellos, agregó.

La secretaria del Trabajo de Puerto Rico, Briseida Torres, dijo que el auto servicio colocado frente a la sede de la dependencia en San Juan ayudaría a acelerar la revisión de solicitudes.

El elevado número de casos y consultas que recibimos todo los días ha causado una demora en abordar estas solicitudes y procesar los pagos, comentó el domingo.

Torres dijo que se abrirían más centros con servicio para autos en otras partes de la isla en los próximos días.

Christopher Domenech, portavoz del Departamento del Trabajo, comentó a The Associated Press que se ha distribuido un total de 5,3 millones de dólares entre aquellos que buscan subsidios de desempleo por la pandemia, y que los beneficiarios reciben 600 dólares a la semana o más. Añadió que no tiene los datos sobre cuántas personas han recibido los pagos o cuándo se hizo el primero.

El confinamiento ha causado estragos en Puerto Rico, cuya economía sigue recuperándose del paso de los huracanes Irma y María y de una serie de terremotos, así como de una crisis de deuda que provocó que la isla declarara una especie de bancarrota.

Los economistas han alertado que la tasa de desempleo podría superar el 30% en la isla de 3,2 millones de habitantes que tiene una tasa de pobreza del 40%, mayor a la de cualquier estado de Estados Unidos.