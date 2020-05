Malasia retira cargo a productor de Wolf of Wall Street

Fiscales malayos retiraron cargos por lavado de dinero contra un productor de The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street) e hijastro del ex primer ministro Najib Razak en una medida criticada por Human Rights Watch como un triunfo para la impunidad y la corrupción.

El ex primer ministro Mahathir Mohamad dijo que temía que la medida pudiera sentar un precedente en casos de corrupción en los que los ladrones quedarán libres si devuelven el dinero robado.

Riza Aziz llegó a un acuerdo con el gobierno y quedó libere el jueves sin ser formalmente absuelto, lo que implica que los fiscales pueden volver a presentar el cargo. La agencia anticorrupción dijo en un comunicado que el gobierno recuperará 107,3 millones de dólares de bienes en el extranjero involucrados en el caso, cerca del 43% de los 248 millones de dólares que Aziz fue acusado de lavar del fondo estatal de inversión 1MDB. Riza también tendrá que pagar una multa no revelada.

Riza es la tercera persona en su familia que ha sido acusada en el último año por el escándalo de corrupción de 1MDB que ayudó a la alianza de Mahathir a retirar al gobierno de Najib en las elecciones de mayo de 2018. Tanto Najib como su esposa Rosmah Mansor enfrentan múltiples cargos y están siendo enjuiciados actualmente. Najib dijo que su familia fue atacada por el gobierno de Mahathir como una venganza política.

La liberación de Riza se hizo bajo el gobierno del actual primer ministro Muhyiddin Yassin, que ascendió al poder en marzo entre maniobras políticas y la renuncia de Mahathir. El nuevo gobierno incluye al partido de Najib, que tiene otros líderes más enfrentando cargos de corrupción.

Que Riza Aziz quede libre es un triunfo para la impunidad y la corrupción imponiéndose sobre los derechos e intereses del pueblo malayo, dijo Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia.

Nadie debería olvidar que enjuiciar a un ex primer ministro malayo era de por sí impensable y este no iba a ser un camino fácil, agregó Robertson.

Najib creó el fondo 1MDB para el desarrollo en Malasia cuando llegó al poder en 2009, pero el fondo acumuló miles de millones en deudas y según investigadores estadounidenses al menos 4.500 millones de dólares fueron robados de él y lavados por los asociados de Najib.

El año pasado fiscales dijeron que 248 millones desviados de 1MDB fueron destinados a cuentas de banco de la empresa de Riza, Red Granite Pictures Inc., que produjo películas incluyendo The Wolf of Wall Street dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de un genio financiero que también cae en la corrupción.

Investigadores estadounidenses también han señalado que Red Granite usó dinero robado de 1MDB para financiar películas en Hollywood. Red Granite ha pagado al gobierno estadounidense 60 millones para llegar a acuerdos tras ser acusada de beneficiarse de 1MDB. Estados Unidos devolvió el dinero a Malasia.