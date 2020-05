López Obrador espera reactivar giras pero no actos masivos

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que espera reactivar sus giras por el país tan pronto como lo autoricen los especialistas, pero adelantó que no serán actos masivos.

No mítines, no concentraciones, sino actos de menos de 50, con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de mano, explicó.

Agregó que su plan es dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, un proyecto ferroviario de más de 1.500 kilómetros que conectará los principales destinos turísticos de la península de Yucatán, en el sureste del país, y que, según el mandatario, generará decenas de miles de empleos necesarios ante la crisis provocada por el coronavirus. Ya se ha licitado un tercio del proyecto por más de 1.400 millones de dólares.

México acaba de anunciar un plan de reactivación de labores en fases que comenzará el próximo lunes e incluirá, de forma prioritaria, a la industria automotriz, la minería y la construcción, que fueron calificadas como actividades esenciales. Pero las autoridades adelantaron que eso no significa que estos sectores arranquen de forma inmediata sino que tendrán un periodo de preparación hasta el 1 de junio.

Además, los gobernadores de cada estado podrán retrasar la medida si así lo consideran pertinente e incluso las autoridades federales podrían dar marcha atrás si hay nuevos brotes de COVID-19 en zonas donde el aislamiento comience a suavizarse.

El proceso de reactivación se hará mediante un sistema de semáforos. Si un pueblo, ciudad o estado se encuentra en rojo sólo se podrán realizar labores esenciales, en naranja aumentarán paulatinamente el número de actividades no esenciales y en amarillo se podrá acceder a lugares cerrados como templos, cines y teatros, pero con un número reducido de asistentes. En verde se podrán realizar todas las actividades, pero con medidas de control sanitario, y los niños podrán volver a la escuela.

Pese al optimismo, López Obrador recordó que en las zonas de más incidencia de coronavirus todavía queda, al menos, otra semana muy dura, como en la capital y sus alrededores.

México tiene más de 40.100 contagios confirmados y al menos 4.220 muertos, 111 de los cuales han sido trabajadores del sector de la salud que ahora tendrán un seguro de vida de unos 2.000 dólares, según un acuerdo entre el gobierno y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

En Argentina, donde hay 6.535 infectados y 344 fallecidos, se produjeron 23 muertes en las últimas 24 horas, una cifra récord desde la llegada de la pandemia al país sudamericano en marzo.

El Ministerio de Salud puntualizó que el porcentaje de mortalidad es estable y de alrededor del 5%.

Un total de 15 decesos se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima, que concentran la mayoría de los infectados.

Diego Santilli, vicealcalde la capital argentina, dijo a medios de prensa que el aumento de casos está sobre todo localizado en residencias para adultos mayores y barrios marginales que sufren hacinamiento . Ahí tenemos un crecimiento a mayor escala. En el resto de los barrios crece más controladamente , dijo el funcionario.

Las autoridades llevan varios días realizando testeos masivos en dos barriadas marginales de la ciudad para aislar a los contagiados

Desde el martes, distintas actividades comerciales se fueron habilitando en la capital, aunque de forma más restringida que en el resto del país. Galerías de arte, concesionarias de automóviles, establecimientos de venta de materiales de construcción e inmobiliarias son varios de los negocios que abrieron el jueves, aunque registraban poca afluencia de público.

Santilli señaló que desde principios de semana la movilidad de ciudadanos aumentó 30% y se respeta el distanciamiento y el uso de tapabocas. Acotó que la posibilidad de seguir habilitando nuevas actividades dependerá de la evolución de la duplicación de los contagios. Si retrocedemos de 15 a 10 días vamos a tener que ir pensando en volver a ponernos más estrictos, afirmó.

En América Latina se han registrado más de 404.500 contagios y más de 23.100 muertos.

El coronavirus ha infectado a más de 4,3 millones de personas y causado la muerte a más de 298.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.