Common llama a liberación de presos en medio de la pandemia

un juez federal ordenó el mes pasado que los oficiales aseguren el distanciamiento social entre sus 4.000 personas bajo custodia. Hasta el martes, 161 presos y 81 funcionarios de la prisión habían dado positivo al COVID-19, según el departamento del alguacil. Muchos más reos han dado positivo pero se han recuperado. Siete presos que dan dado positivo han muerto.

Garantizar la seguridad de los presos durante la pandemia es un tema de humanidad, no de política, dijo Sam Lewis, director ejecutivo de la Coalición Anti-Reincidencia con sede en California, una de las casi 65 organizaciones asociadas a la campaña #WeMatterToo.

La gente ha cometido errores que los ha puesto en la cárcel, dijo Lewis, un ex preso de por vida. Pero eso no significa que deberían simplemente morir en esos lugares. La responsabilidad no es una pena de muerte.

Antes de la pandemia, el grupo Imagine Justice de Common organizó visitas regulares en persona a centros correccionales. Desde la pandemia, las visitas se han cancelado o son severamente limitadas en muchos recintos.

Algunas de las personas más fuertes que he conocido están en prisión", dijo Common. Creo que podemos salir de esto mejor de lo que éramos antes.

Aaron Morrison está en Twitter como https://twitter.com/aaronlmorrison.