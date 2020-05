Postergan hasta 2021 musical de Michael Jackson en Broadway

Un musical sobre Michael Jackson postergó su debut en Broadway hasta el próximo año debido a la pandemia del coronavirus.

Las funciones de preestreno de MJ ahora comenzarán en marzo de 2021 en el Teatro Neil Simon. El espectáculo, previamente titulado Don™t Stop ™Til You Get Enough, originalmente iba a presentarse en Nueva York a partir del 6 de julio.

El musical está inspirado en la vida y obra de Jackson. La dramaturga laureada con dos Pulitzer Lynn Nottage escribe el libreto usando el vasto catálogo de canciones de Jackson. El ganador del Tony Christopher Wheeldon fungirá como director y coreógrafo, y Ephraim Sykes encarnará al llamado Rey del Pop.

Jackson vendió millones de discos y llegó a ganar 13 premios Grammy. En 1983, se convirtió en un ídolo internacional con el lanzamiento de su álbum Thriller, del que se desprenden éxitos que incluyen Beat It y Billie Jean, además del tema homónimo. El cantante murió en 2009.

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para la reapertura de los teatros en Broadway, los productores ahora ofrecen reembolsos y cambios de fecha a quienes hayan adquirido boletos para hasta el 6 de septiembre.

Otros espectáculos ” como una próxima reposición de Plaza Suite de Neil Simon protagonizada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker ” también pospusieron sus estrenos para el año entrante.

Algunas obras que iban a estrenarse esta primavera boreal abandonaron sus planes, entre ellas Hangmen y una reposición de Who™s Afraid of Virginia Woolf? ("¿Quién le teme a Virginia Woolf?") de Edward Albee.