Teletón recauda $115MM para afectados por COVID-19 en NY

Tina Fey anunció entre lágrimas que más de 115 millones de dólares se recaudaron a beneficio de los neoyorquinos impactados por el COVID-19 durante un teletón virtual.

Gracias, gracias, dijo Fey, quien fungió como anfitriona del evento Rise Up New York! el lunes por la noche. La actriz galardonada con el premio Emmy y otras celebridades de primera línea, incluidas Barbra Streisand, Jennifer López y Michael Strahan, pidieron donativos para los esfuerzos de ayuda y recuperación.

Nuestra ciudad está bajo ataque, pero no es la primera vez, dijo Robert De Niro. En los últimos 20 años (tuvimos) tanto el 11/9 como el huracán Sandy. Aunque suceda lo peor, no podrán quebrar nuestro espíritu.

El evento benéfico de una hora fue presentado por la organización contra la pobreza Robin Hood, con sede en Nueva York, y iHeartMedia.

Robin Hood dijo que todos los donativos proveerán apoyo y alimento, techo, asistencia en efectivo, salud mental, servicios legales y educación.

Si desayunaron hoy, están mejor que 2 millones de sus vecinos que despertaron con hambre, dijo Fey.

Mariah Carey interpretó su canción de 1992 Make It Happen. Cantó con sus coristas y pianista actuando en pantallas separadas.

Podemos superar esto juntos, dijo Carey.

Lin-Manuel Miranda, Cynthia Erivo, Idina Menzel, Ben Platt y otros entonaron una versión del clásico de Frank Sinatra New York, New York. López presentó al PS22 Chorus, un coro de estudiantes de primaria de Nueva York que interpretó Rise Up de Andra Day.

Nueva York, conozco tu fuerza, dijo López, quien es nativa de la ciudad.

Spike Lee expresó palabras de aliento sobre el pronto regreso de los eventos deportivos. Streisand y Audra McDonald mosraron el mismo optimismo sobre el Distrito Teatral neoyorquino, que dijeron que volverá más fuerte que nunca tras su cierre debido a la pandemia.

Peloteros de los Giants de Nueva York como Strahan, Eli Manning, Phil Simms y Justin Tuck anunciaron un sorteo a través del cual un hincha tendrá la oportunidad de jugar un partido de fútbol americano de toque con los jugadores en sus propios patios traseros y recibir un anillo del Super Bowl. El ganador del sorteo y tres amigos podrán jugar contra los deportistas profesionales.

Entre otras actuaciones, Sting cantó Message in a Bottle y Bon Jovi It™s My Life.

En la mayoría de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos que mejoran en dos a tres semanas. En algunos, en especial adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más severas, incluyendo neumonía, y la muerte. La gran mayoría de la gente se recupera.