Larga espera para la venta de souvenirs de Tokio 2020

cifra dos veces más grande que lo alcanzado en cualquiera de las justas previas.

El presupuesto oficial de los Juegos asciende a 12.600 millones de dólares, aunque una auditoría del gobierno indicó en diciembre que el costo real era de 28.000 millones. Todo salvo 5.600 millones de dólares es dinero de los contribuyentes.

Aparte, el COI cuenta con 14 patrocinadores que han firmado contratos a largo plazo, como Intel y Toyota, con un desembolso del que se dice es de 100 millones de dólares por cabeza para poder exhibir el logo olímpico.

Una tienda de los Juegos en un centro comercial de Tokio, con anaqueles repletos con camisetas, gorros y peluches, recibió la visita de pocos clientes el fin de semana. Los que se interesaron en curiosear la mercancía no tenían apuro alguno de comprar algo.

No me interesar comprar ningún tipo souvenir olímpico", comentó Misako Sato. Pero me interesaría comprar algo si los Juegos son cancelados. Serán un tema de conversación, una curiosidad.