Muere Jerry Stiller, comediante y actor de "Seinfeld"

Jerry Stiller, quien por décadas trabajó con su esposa Anne Meara en un querido dúo de comedia y alcanzó nuevas alturas ya de mayor como el nervioso Frank Costanza en la serie de comedia Seinfeld y el suegro viviendo en el sótano en The King of Queens, falleció, anunció su hijo Ben Stiller el lunes. Tenía 92 años.

Jerry Stiller fue un artista multitalentoso que apareció en una variedad de películas, entre ellas el thriller The Taking of Pelham 123 ("Rescate del metro 123"), como el compañero policial de Walter Matthau, y como el esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la retorcida comedia de John Waters Hairspray.

También escribió una autbiografía, Married to Laughter, sobre su matrimonio de más de medio siglo con su alma gemela y compañera de comedia Meara, quien murió en 2015. Y sus muchos trabajos en la televisión incluyeron desde Murder, She Wrote ("Reportera del crimen") hasta Law & Order ("La ley y el orden"), además de 36 apariciones con Meara en The Ed Sullivan Show.

Stiller se unió a Seinfeld en 1993, y pasó a hacer King of Queens cuando la serie estelarizada Jerry Seinfeld salió del aire en 1998. También apareció en la película de Ben Stiller Zoolander, una parodia sobre el mundo del modelaje, en 2001.