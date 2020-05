Sensation, Mercenario y más DJs llevan fiesta a los hogares

Acostumbrado a hacer siete presentaciones semanales durante dos décadas, Alex Sensation se encontró repentinamente, como la mayoría de los DJ, varado en su casa en un encierro forzoso por la pandemia del coronavirus.

Al igual que muchos artistas y trabajadores de la industria del espectáculo, el popular DJ y locutor de radio colombiano tuvo que suspender conciertos y presentaciones en vivo y adaptarse a una nueva realidad de comunicación y entretenimiento virtual.

Ha sido un cambio bien brusco, dijo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Miami. Ya el cuerpo está acostumbrado. También estar frente al público; la energía de la gente en vivo es algo que yo necesito.

Hoy Sensation está entre un grupo creciente de DJs latinos que llevan la fiesta directamente a los hogares de sus fans a través de redes sociales con la idea de darles un poquito de alegría en estos momentos.

Entre ellos que se cuentan el productor de reggaetón Rafy Mercenario, quien patrocinado por una marca de sangría arma parties de tres horas en Facebook tres noches por semana: los lunes y sábados a las 8:30 de la noche hora de Nueva York, y los viernes a las 6:30 de la tarde.

Ha sido una experiencia de maravilla, dijo el DJ y productor, conocido por su trabajo con Ivy Queen, Tito El Bambino, RKM & Ken Y y Daddy Yankee, desde su casa en Orlando, Florida. Yo ni me esperaba cuando empecé a hacer estos ˜live™ que la gente entrara, que lo disfrutara, que cuando ya está agotado este servidor le dicen, ˜no te vayas, no te vayas™. Me quedo como que guao, sorprendido de que el publico esté así.

Mercenario y el DJ Candy Boy, quien hace su #NocheDeCuarentena los sábados a las 8 de la noche en Facebook, también desde Orlando y con patrocinio, ponen principalmente música urbana.

Sensation ofrece una variedad ecléctica en sus lives de cuatro horas, que transmite por Instagram y la aplicación La Música todos los sábados a las 6 de la tarde como complemento de su trabajo formal con la emisora de radio La Mega 97.9 FM.

Me gusta mezclar música para todo el mundo, para la juventud, para los mayores. Me gusta la música clásica, la salsa clásica, me gusta la música tropical, me gusta la cumbia, me gusta el rock, me gusta el reggae, me gusta la música urbana nueva, la música electrónica... Básicamente, es un sancocho, dijo entre risas.

Mezclar música en vivo sin un público presente resulta muy distinto a hacerlo en una discoteca, donde los DJs pueden nutrirse de la reacción de la gente para decidir qué tocar. Aquí, aunque han llegado a conectarse hasta 100.000 personas, los DJs sólo pueden ver sus comentarios y sus likes.

Obvio que no es el mismo feeling, dijo Candy Boy, quien ha trabajado con Daddy Yankee y Yandel. Pero con los comentarios, compartir el arte que uno lleva es bastante satisfactorio.

Entre los mensajes más graciosos que ha recibido, contó de gente que escribe como si estuviera en un club nocturno: '¡Mira, bartender, atiéndeme esta mesa!' Están en ese vacilón y yo sigo en la animación... haciendo los ˜shout outs™ (saludos) a los que se conectan de diferentes países".

Aunque tras años en un ruedo constante ha podido disfrutar también de su familia en casa, Sensation dice que cuando todo vuelva a la normalidad no plenea trabajar menos, sino más.

Lo que pasa es que yo tengo un itinerario de trabajo que es bien cargado, tengo ciertas metas que quiero cumplir, y para yo cumplir esas metas necesito pues hacer equis cantidad de trabajo, dijo.

Y está ansioso por salir a La calle, como se titula su más reciente sencillo con Myke Towers, Jhay Cortez, Arcángel, De La Ghetto y Darell, cuyo video lanzado a principios de abril tenía más de 19 millones de vistas la mañana del viernes.

¿Lo primero que quiere hacer una vez que termine la cuarentena? Visitar a sus padres, que viven en Nueva York. Y también ir a la iglesia a darle gracias a Dios.

Mientras tanto, hoy cada cual trabaja como puede, o como la tecnología les permite, y con un sentimiento de camaradería.

Nosotros no estamos haciendo esto por competencia, expresó Mercenario. Es para poder entretener al público y que se quede en sus casas, porque esto no está fácil.