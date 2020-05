Responsable de incursión a Venezuela es sospechoso de plagio

El ex boina verde que planeó una fallida incursión militar a Venezuela puede añadir otra infracción a su creciente lista de posibles equivocaciones: plagio descarado.

El sitio web de la compañía Silvercorp USA, propiedad de Jordan Goudreau, parece haber copiado párrafos enteros de la página del Departamento de Seguridad Nacional y de la de una empresa de manejo de crisis. En el sitio también se encontraron páginas, sin vínculos activos, con una redacción prácticamente idéntica a textos publicados en línea del orador motivacional Tony Robbins, un competidor más establecido en la industria de seguridad privada, así como las letras chiquitas del sitio educativo MasterClass.

Goudreau se ha responsabilizado de la fallida incursión militar del domingo para capturar al presidente socialista Nicolás Maduro, un operativo que resultó en la detención en Venezuela de dos de sus excolegas de las fuerzas especiales. El gobierno del presidente Donald Trump ha negado cualquier responsabilidad en la incursión.

Goudreau ha dicho que fue contratado el año pasado por el líder opositor Juan Guaidó, algo que el legislador venezolano ha negado. Una investigación de The Associated Press descubrió que, el año pasado, Goudreau ayudó a entrenar a un grupo de desertores del ejército venezolano en Colombia para llevar a cabo la incursión.

Cuando se presenta una crisis, lo primero que las personas suelen hacer es buscar a un líder: a la persona que sabe resolver el problema y que dará los pasos necesarios para hacerlo, se lee en la página de inicio de Silvercorp USA, en donde se ven imágenes de Goudreau disparando ametralladores en combate, corriendo con el torso desnudo por una pirámide y volando en un avión privado.

Salvo por la sustitución de la palabra Silvercorp, el párrafo de cinco oraciones es idéntico al que aparece en el sitio web de Tucker/Hall, una empresa de relaciones públicas de Jacksonville, Florida, que se especializa en manejo de crisis.

Una sección de su página que promueve los conocimientos de su empresa en la Mitigación de Desastres Naturales copia textualmente tres oraciones del sitio del Departamento de Seguridad Nacional.

El aparente robo de propiedad intelectual de Goudreau fue detectado por un detective anónimo de redes sociales que publicó sus hallazgos en una cuenta de Twitter con el nombre de @Z3dster. Esa página de Silvercorp USA es algo especial, escribió en la red social.

Si alguien estaba trabajando con él, este debió encender las alarmas, escribió @Z3dster en una entrevista con lo que, dijo, era un teléfono desechable, después de ser contactado vía Twitter en un mensaje directo. Se negó a revelar su nombre real o ubicación, pero dijo que es un administrador de sistemas con un título en ciencias políticas de la Universidad de Wisconsin, campus Madison.

Z3dster se dio a conocer en 2017 por descubrir que el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, habría utilizado como contraseña Bond007.

Goudreau colgó el teléfono al ser contactado el jueves. David Volk, del despacho legal de Melbourne. Florida, que representó a Goudreau en sus interacciones previas con asistentes de Guaidó en Miami, se negó a comentar, o siquiera a confirmar, si representa al veterano de las fuerzas especiales condecorado con tres Estrellas de Bronce.

Por favor, dejen de llamar a nuestra oficina, dijo Volk en respuesta a un correo electrónico de la AP.

@Z3dster encontró una cuenta de correo de Goudreau que finalizaba en 007. Un amigo de Goudreau confirmó que la cuenta pertenece al ex boina verde. La imagen de perfil de la cuenta es la de un soldado estadounidense en combate que observa a través de una cámara fotográfica en un terreno montañoso, y que también ha sido publicada en la página web de Silvercorp, según Z3dster.

Un amigo, que habló bajo condición de anonimato a fin de tocar conversaciones privadas, dijo que cree que Goudreau diseñó la página web él mismo. Un exsocio suyo registró la página en febrero de 2018. La AP descargó una copia del sitio el 12 de abril, indicando que los párrafos plagiados existían desde antes de que Goudreau asumiera el protagonismo de una crisis de política exterior de grandes proporciones.

En un descuido en el sitio de Silvercorp, aparentemente Goudreau incluso copió las letras chiquitas del acuerdo de privacidad de MasterClass, dejando rastro de 37 referencias a la popular página educativa. El vínculo a los términos de privacidad está desactivado.

Cualquier persona que se embarque en un viaje personal hacia logros más altos y una mayor gratificación necesita de un núcleo fuerte, una base desde la cual construir una nueva vida, se lee en una oración de la sección Pregúntale a Jordan en el sitio web de Silvercorp, la cual es idéntica a la que aparece en la sección Pregúntale a Tony de la página de Robbins. La sección sigue en el sitio de Silvercorp, pero ya no se encuentra activa.

Sean McFarte, exparacaidista del ejército de Estados Unidos que trabajó como contratista militar privado, dijo que el comportamiento de Goudreau debería causar serias preocupaciones sobre la falta de cumplimiento de las leyes federales, que requieren que los estadounidenses que realicen capacitación militar en el extranjero obtengan primero un permiso del gobierno federal estadounidense.

Los charlatanes y amateurs siempre han ensombrecido al negocio de los mercenarios, dijo McFarte, autor del libro The New Rules of War sobre las implicaciones de las guerras privadas en la política exterior. Pero Goudreau cayó todavía más bajo.

___

El periodista de la AP Frank Bajak contribuyó a este despacho desde Boston.

___

Joshua Goodman está en Twitter como: @APJoshGoodman