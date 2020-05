Guatemala: menores deportados de México positivos a COVID-19

Cuatro menores que fueron deportados desde México a Guatemala luego de intentar llegar a Estados Unidos dieron positivo al nuevo coronavirus, informó la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.

Anaeli Torres, directora de Protección Especial y Atención No Residencial de la Presidencia, dijo a The Associated Press que cuando los menores llegaron a Guatemala traían consigo un certificado de México en el que constaba que no tenían síntomas y que podían realizar el viaje y ser llevados a un albergue. Sin embargo, al llegar al país y practicárseles un hisopado, como marca el protocolo, se constató que eran positivos a la enfermedad.

Torres explicó que se trata de tres menores hombres y una mujer. Los menores habrían llegado al país el lunes 4 de mayo junto a otros 10 que están a la espera de los resultados de la prueba de coronavirus.

A partir de que se identifican los casos, los adolescentes han sido trasladados a los servicios de salud correspondientes, dijo Torres y pidió que no se estigmatice a los menores infectados. Tienen derecho a retornar a su país y a una reunificación familiar digna.

Según Torres los contagiados se encuentran en el Hospital provisional de Quetzaltenango, instalado para atender pacientes con coronavirus, mientras los otros están en un albergue bajo el resguardo de las autoridades.

El gobierno de Guatemala ha informado que por lo menos 100 migrantes deportados desde Estados Unidos han dado positivo a la enfermedad.

Según el gobierno hay 777 casos de coronavirus en el país y más de 20 muertos.