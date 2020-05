Muere Michael McClure, famoso poeta de la Generación Beat

matado por la guerra, por academias, por negligencia, por falta de amor, y por desinterés. Sabíamos que podíamos traerlo de vuelta a la vida.

Su primera lectura en 1955 fue eclipsada por la introducción de Howl de Allen Ginsberg. Pero McClure sobrevivió a todos los Beats en una carrera que abarcó más de 60 años, en los que publicó más de 30 libros de poesía, obras de teatro y antologías hasta 2017. Recorrió Estados Unidos, México y Japón con Ray Manzarek de The Doors. También fue profesor de poesía en el California College of the Arts durante 43 años.

Michael era increíblemente amable, erudito, y totalmente dedicado al llamado de la poesía, dijo Elaine Katzenberger, editora de City Lights, que publicó obras de McClure que datan de 1963. Era un bromista ocasional, definitivamente un provocador, y aun así bastante solícito y paciente, un sabio hermoso por dentro y por fuera.