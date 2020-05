Mezzosoprano Rosalind Elias muere a los 90 años

Rosalind Elias, una mezzosoprano estadounidense que creó papeles en un par de estrenos mundiales de Samuel Barber y debutó en Broadway a los 81 años, falleció. Tenía 90 años.

La salud de Elias se fue deteriorando los últimos seis meses por una insuficiencia cardiaca congestiva, según su manager, Robert Lombardo, pero siguió asistiendo a ensayos generales en la í“pera Metropolitana hasta el 28 de febrero.

Ingresó al Mount Sinai West Hospital el jueves con problemas respiratorios. Se descartó que tuviera coronavirus, y murió el domingo, dijo Lombardo.

Siento que todos fuimos puestos en la tierra con un propósito y el mío era cantar, dijo Elias al New York Times en 1984. Si no me enfermo, siempre estaré involucrada en algún aspecto del teatro. Lo que nunca quiero es estar aburrida con mi vida³.

Nacida en Lowell, Massachusetts, el 13 de marzo de 1930, Elias era una de 13 hermanos cuyos padres llegaron a Estados Unidos de Líbano. Oía las transmisiones de radio de la í“pera Metropolitana los domingos por la tarde cuando era joven.

Estudió en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston, en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma y luego en el Centro Musical Berkshire de la Orquesta Sinfónica de Boston, hoy conocida como Tanglewood. Se formó bajo la batuta del director y comentarista Boris Goldovsky, un mentor para varias generaciones de cantantes.

Elias apareció en Metropolitan Opera of the Air, una competencia de radio, cuando la Met la contrató para que reemplazara a una cantante enferma como Grimgerde, una de las hermanas Valkyrie en Die Walkí¼re de Wagner. Elias dijo que se aprendió el papel en una semana, y debutó con la Met el 23 de febrero de 1954, con el director Fritz Stiedry y un elenco que incluyó a Astrid Varnay, Hans Hotter, Set Svanholm, Margaret Harshaw y Blanche Thebom.

Llegó a cantar 687 funciones en 54 papeles con la Met a lo largo de 42 años, además de interpretaciones del Requiem de Verdi tras el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Era delgada y atractiva, y sus actuaciones celebradas incluyeron el papel estelar en Carmen de Bizet, el de Octavian en Der Rosenkavalier de Strauss, Dorabella en Cosí fan tutte de Mozart, Laura en La Gioconda de Ponchielli y Preziosilla en La Forza del Destino de Verdi.

Elias creó a Erika en Vanessa de Barber, que se estrenó en la Met el 15 de enero de 1958; Barber agregó el aria Must the Winter Come So Soon a su pedido. También fue Charmian en Antony and Cleopatra de Barber, que inauguró la nueva casa de la Met en el Lincoln Center el 16 de septiembre de 1966.

Fuera de Nueva York, hizo una presentación única como Carmen en la í“pera Estatal de Viena el 12 de noviembre de 1972, y fue Baba la Turca en The Rake™s Progress de Stravinsky en el Festival de Glyndebourne en Gran Bretaña en 1975 y 1977.

Hizo de Mrs. Lovett en el estreno neoyorquino de Sweeney Todd de Stephen Sondheim en 1984 y trabajó en el musical off-Broadway Pearls en el Jewish Repertory Theater en 1985. Volvió al Sondheim como Madame Armfeldt en A Little Night Music en la í“pera de Hawái en Honolulu en 2008, y en 2011 asumió el papel de Heidi Schiller en Follies de Sondheim, primero en el Centro Kennedy en Washington y luego en Broadway, en el Marquis Theater.

En 2013, cantó el cameo de Madelon en Andrea Chenier de Giordano con Roberto Alagna y la Orquesta de la í“pera de Nueva York en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center.

En 1969 se casó con Zuhayr Moghrabi, un abogado y profesor de derecho que murió en 2015. Todos sus hermanos fallecieron antes que Elias, quien no deja sobrevivientes, según Lombardo.