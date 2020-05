Barack Obama pronunciará discurso de graduación

El expresidente Barack Obama dará un discurso de graduación que será transmitido por televisión en horario estelar para los estudiantes de secundaria de la promoción 2020 en un evento de una hora en el que también participarán LeBron James, Malala Yousafzai y Bad Bunny, entre otros.

ABC, CBS, Fox y NBC transmitirán simultáneamente el especial el 16 de mayo a las 8 p.m. (hora del Este) junto con más de otras 20 cadenas y plataformas de streaming, anunciaron el martes los organizadores.

Varios estudiantes de escuelas públicas de Chicago y de la iniciativa de apoyo a jóvenes Obama Youth Jobs Corps participarán, al igual que Ben Platt, los Jonas Brothers, Yara Shahidi, Lena Waithe, Pharrell Williams, Megan Rapinoe y H.E.R.

El evento se titula Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020 y es organizado por el grupo de activistas por la educación XQ Institute, The LeBron James Family Foundation y The Entertainment Industry Foundation.

Obama hablará sobre la manera en que el COVID-19 afectó la vida escolar, especialmente para los estudiantes del último año que se quedaron sin celebrar ese importante rito de paso.

Esta temporada de graduaciones de secundaria será totalmente diferente, pero por eso con más razón la Promoción 2020 merece un consejo extraordinario, apoyo sincero y sabiduría profunda sobre enfrentar los nuevos retos en un mundo incierto, dijo Russlynn Ali, directora general y cofundadora del XQ Institute, en un comunicado.

Estamos agradecidos con el presidente Obama por darnos este regalo para los tres millones de graduados de la nación, agregó.