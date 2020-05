Alertan de segunda ola de coronavirus en Italia

Expertos italianos advirtieron el martes que podría haber una segunda ola de infecciones por coronavirus tras la reanudación gradual de las actividades públicas en Italia, el primer país de Europa que entró en cuarentena en marzo para frenar el COVID-19.

Los expertos pidieron intensificar los esfuerzos para identificar posibles nuevas víctimas, controlar sus síntomas y rastrear sus contactos.

El doctor Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Salud, informó el martes a un comité del Senado sobre la próxima fase de la respuesta al coronavirus en Italia, un día después de que 4,4 millones de italianos volvieran a trabajar y las restricciones al movimiento personal se aliviaran por primera vez en dos meses.

Brusaferro dijo que la clave para mantener el brote bajo control radica en el aislamiento temprano de las personas con sospecha de infección, mayor cantidad de pruebas médicas y la cuarentena de sus contactos cercanos. Agregó que requerirá una gran inversión de recursos para capacitar al personal médico para monitorear posibles nuevos casos. Dijo que cualquier aplicación tecnológica que pueda ayudar a rastrear contactos, aunque es útil, no sustituye las acciones de las personas.

El jefe del departamento de enfermedades infecciosas del instituto, doctor Giovanni Rezza, dijo al diario La Repubblica que las próximas semanas serán esencialmente un experimento para ver cómo la curva de infección reacciona al relajamiento de las restricciones y a la reactivación de la actividad productiva.

No estamos fuera de la epidemia. Todavía estamos en eso. No quiero que la gente piense que no hay más riesgo y volvamos a la normalidad, dijo Rezza a La Repubblica.

En Lombardía, la zona en el norte de Italia más castigada por el virus, miles de enfermos abrumaron el sistema de salud al estallar el brote. Los científicos dijeron que una segunda ola de infección golpearía particularmente el sur, que no ha tenido muchas infecciones.