MLB: 65 jugadores cobran 100.000 dólares por juego

Mike Trout y Gerrit Cole no son los únicos peloteros de Grandes Ligas con un enorme incentivo de volver al terreno de juego.

Ambos lideran a un cuarteto de estrellas que cobrará 200.000 dólares por juego. Otros 65 peloteros devengarán al menos 100.000 dólares cada vez que su equipo gane o pierda si la temporada frenada por la pandemia de coronavirus logra ponerse en marcha, de acuerdo con un análisis de sus contratos elaborado por The Associated Press.

La mayoría de los novatos y los que cobran el salario mínimo recibirán casi 3.500 dólares cada uno. Cada juego en el calendario de las mayores permite a los jugadores cobrar casi 24 millones.

Los clubes también salen beneficiados, al tener importantes fuentes de ingresos gracias a canales regionales de televisión y los contratos nacionales por los derechos audiovisuales.

Se vislumbra una conflictiva negociación si Grandes Ligas pide al sindicato de peloteros que acepten recortes de salarios para compensar el jugar en estadios sin público.

Necesitaría tener toda la información sobre ingresos y esas cosas antes de decidir si creo que es justo que hagamos eso, dijo Ryan Zimmerman, el primera base de los Nacionales. Sé que los dueños ganan mucho dinero. Es una situación única. Las personas quieren jugar. Quieren volver al terreno.

Si hay un momento en que dos partes que obviamente han tenido sus diferencias en el pasado se pongan de acuerdo para lograr algo, este sería el momento, añadió. Habiendo dicho eso, no me voy a sentar a decir que los peloteros estarían dispuestos a hacerlo. Ni siquiera sé si yo estaría dispuesto.

Zimmerman, de 35 años y más cerca del final que del principio de su carrera, tiene un salario de 2 millones de dólares que le generaría 12.346 dólares por encuentro.

Trout, el astro de 28 años de los Angelinos de Los íngeles con tres premios de Jugador Más Valioso en sus vitrinas, tiene un salario de 36 millones. Está empatado con la cifra más alta de Grandes Ligas con Cole, el derecho de 29 años que dejó a Houston en la agencia libre para firmar con los Yanquis de Nueva York. Eso representa 222.222 dólares por encuentro en una temporada de 162 partidos.

El antesalista de Colorado Nolan Arenado es tercero con 216.049 dólares por partido, seguido del derecho de Houston Justin Verlander con 203.704. Le sigue el zurdo David Price, adquirido por los Dodgers en un cambio con Boston en febrero pasado, con un sueldo por juego de 197.531 dólares.

Más abajo en la escala salarial, 392 de los cerca de 900 peloteros en rosters activos y listas de lesionados ganan al menos 10.000 dólares por partido, incluyendo 300 con 20.000 o más, 259 con un mínimo de 25.000 dólares, 151 con 50.000 y 100 con un mínimo de 75.000 dolares.

La jornada inaugural estaba programada para el 26 de marzo, pero el inicio de la campaña se ha postergado de forma indefinida debido a la pandemia del coronavirus. El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred confía en que la campaña 2020 inicie en algún momento, y MLB y el sindicato han discutido varias posibilidades, incluyendo jugar en estadios vacíos y sitios neutrales.

Como parte de un acuerdo que MLB y el sindicato de peloteros concretaron en marzo, los peloteros obtuvieron un objetivo clave en las negociaciones: Si no hay partidos, cada jugador recibirá el mismo tiempo de servicio este año que en 2019. Como parte del pacto, los equipos adelantaron 170 millones de dólares en sueldos, pero los peloteros no pueden percibir más si se suspende la campaña. Eso deja a cada jugador con un máximo de 260.000, 60.000, 30.000 o 16.500, dependiendo de su contrato, en caso de que no haya temporada.

Los jugadores también acordaron salarios prorrateados basándose en el número de juegos que se realicen.