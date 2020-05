Hallan cadáveres de perros congelados en refugio de EEUU

dijo que daba atención médica a los animales cuando era necesario. El hombre argumentó que la carga de trabajo le había impedido enterrar los restos de los siete gatos y cinco perros hallados en el congelador.

No he hecho nada intencionalmente excepto tratar de ayudar a estos animales, afirmó Skaggs. Todos cometemos errores, y yo he cometido muchos.

Skaggs culpó a quienes critican su política de no sacrificar animales de haber influido en este último operativo de la policía a fin de presionarlo para que se declare culpable de los cargos que enfrentaría en junio. A Skaggs, de 68 años, ahora se le sumaron 12 cargos más, entre ellos por eliminación incorrecta de restos animales. El acusado, que no fue arrestado, dijo que pretende defenderse de todos los cargos.