Informe: China ocultó gravedad de virus para acaparar equipo

subraya que, mientras minimizaba la gravedad del coronavirus, China incrementó las importaciones de equipo médico y redujo las exportaciones del mismo. Las autoridades del gigante asiático trataron de encubrir esas acciones al negar que hubo restricciones a las exportaciones y ofuscar y retrasar el suministro de la información de sus transacciones comerciales, se afirma en el análisis.

El informe también señala que Beijing no le informó a la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus era una enfermedad contagiosa durante gran parte de enero, de forma que pudiera adquirir equipo médico del extranjero, e indica que sus importaciones de cubrebocas y gorras y guantes quirúrgicos aumentaron marcadamente.

Tales conclusiones están basadas en el 95% de probabilidad de que los cambios en las actividades de importación y exportación de China no estuvieran dentro de de los rangos normales, de acuerdo con el informe.

En un tuit publicado el domingo, el presidente parecía culpar a las autoridades de inteligencia de Estados Unidos por no aclarar antes lo peligroso que podría resultar un posible brote de coronavirus. Trump ha estado a la defensiva sobre si no actuó adecuadamente después de recibir las primeras advertencias de los funcionarios de inteligencia y de otras fuentes sobre el coronavirus y su posible impacto.

Inteligencia me acaba de reportar que yo estaba en lo correcto y que ellos no tocaron el tema del coronavirus hasta finales de enero, justo antes de que prohibiera los viajes entre China y Estados Unidos, escribió sin dar más detalles. Además, sólo hablaron del virus de una forma no amenazante.

Trump ha especulado que China podría haber desatado el coronavirus debido a cierto tipo de horrible equivocación. Las agencias de inteligencia del presidente afirman que siguen analizando una noción planteada por Trump y sus aliados de que la pandemia pudo ser el resultado de un accidente en un laboratorio chino.

En una entrevista el domingo con el programa This Week de la cadena ABC, Pompeo dijo no tener razón para creer que el virus fue propagado deliberadamente. No obstante, agregó, recuerden que China tiene antecedentes de contagiar al mundo, y tienen antecedentes de operar laboratorios que operan por debajo de los estándares adecuados.

___

El periodista de The Associated Press Matthew Lee contribuyó a este despacho.