Muere Irrfan Khan, actor de Slumdog Millionaire y Life of Pi

Irrfan Khan, un veterano actor de carácter de Bollywood que alcanzó la fama internacional con películas como Slumdog Millionaire ("Quisiera ser millonario") y Jurassic World ("Jurassic World: Mundo Jurásico"), falleció. Tenía 54 años.

Khan interpretó al inspector de policía en Slumdog Millionaire y al ejecutivo del parque Masrani en Jurassic World. También apareció en The Amazing Spider-Man ("El sorprendente Hombre-Araña") y en la fantasía Life of Pi ("Una aventura extraordinaria").

Murió el miércoles tras ingresar al hospital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai con una infección de colon.

Irrfan fue un alma fuerte, alguien que luchó hasta el final y que siempre inspiró a todos los que se le acercaban, dijo su equipo en un comunicado.

Khan hizo su debut cinematográfico en el drama de 1988 nominado a un Oscar Salaam Bombay! ("Adiós Bombay!"), sobre los niños de la calle en Mumbai. Trabajó con los directores Mira Nair, Wes Anderson y Ang Lee.

En 2018, le diagnostcaron un raro cáncer neuroendocrino y atravesó meses de tratamientos en el Reino Unido.

Confío, me he rendido, escribió en una sincera nota tras revelarse la noticia de su batalla con el cáncer.

Khan fue reconocido con múltiples premios, incluyendo el Premio Nacional de Cine Indio en 2012 al mejor actor por su trabajo en Paan Singh Tomar, un relato emocionante sobre un deportista que ha sido campeón nacional siete veces y que renuncia a las fuerzas armadas para liderar las quebradas de Chambal en el centro de India.

En Estados Unidos, recibió un premio Spirit del cine independiente por su papel de reparto en el drama indio-estadounidense The Namesake ("El buen nombre") de 2006 y un premio de la audiencia en el Festival de Cine de Cannes en 2013 por el drama romántico indio The Lunchbox ("Amor a la carta").

También actuó en Haider, una película de Bollywood inspirada en Hamlet que transcurre en el militarizado Himalayan Kashmir.

Bollywood lamentó su deceso el miércoles. El actor Amitabh Bachchan dijo que Khan fue un talento increíble y un colaborador prolífico del Mundo del Cine.

Nos dejó demasiado pronto, escribió Bachchan en Twitter.

El primer ministro Narendra Modi tuiteó que la muerte de Khan es una pérdida para el mundo del cine y el teatro.

En una entrevista con The Associated Press en 2018, Khan dijo: He visto la vida desde un ángulo completamente diferente. Uno se sienta y ve el otro lado y eso es fascinante. Estoy absorto en un viaje.

Su última película en Bollywood, Angrezi Medium, una secuela de uno de sus mayores éxitos, Hindi Medium (2017), llegó a estrenarse este año antes de que India entrara en cuarentena por la pandemia del coronavirus en marzo.

Le sobreviven su esposa, la guionista y productora de televisión Sutapa Sikdar, y sus hijos Babil y Ayan.