"Trolls" fue directo a los hogares, los cines están furiosos

compitan el próximo año en los Premios de la Academia.

Entretanto, las cadenas de cines están lidiando con las pérdidas derivadas de un cierre indefinido. AMC emitió a principios de mes una oferta de bonos de deuda por 500 millones de dólares para mantenerse a flote. Ha puesto bajo licencia a unos 26.000 empleados y ejecutivos, Aron incluido.

Pero aún está por verse si el video a la carta es un reemplazo de la taquilla o meramente una curita útil en tiempos sin precedentes. ¿Podría una película más cara compensar los 500 millones de dólares de la taquilla? ¿O 1.000 millones? Por ahora, sólo títulos como Trolls, Scoob! y Artemis Fowl están probando las aguas. Las producciones más grandes, como Black Widow (Viuda Negra) de Disney-Marvel, la entrega de James Bond No Time to Die (Sin tiempo para morir) y Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984), están esperando que pase la pandemia.

También aguarda F9 de Universal, cuyo estreno se pasó del verano boreal al próximo año. Las nueve películas previas de la franquicia de Fast & Furious (Rápidos y furiosos) han amasado en conjunto casi 6.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

